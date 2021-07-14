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НА УСТЮРТСКОМ ГАЗОХИМИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ СДАНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВОДОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ

На основе постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан о Программе локализации производства продукции, востребованной на внутренних и внеш­них рынках, от 10 марта 2020 года на базе Устюртского газохимического комплекса АО "Узбекнефтгаз" осуществляет строительство водородной заправочной станции.

Реализация проекта позволит обеспечить импортозамещение водорода высокой чистоты (99,999 процента), используемого для анализаторов отдела управления и центральной заводской лаборатории.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Устюртский газохимический комплекс имеет потребность в 950 баллонах водорода в год, что составляет в среднем 209 долларов США за баллон. Водород импортируется из Российской Федерации, Южной Кореи, Китайской Народной Республики и других государств.

Реализация данного проекта позволит обеспечить бесперебойную работу онлайн-анализаторов комплекса за счет импортозамещения и устранения проблем с водородом высокой чистоты.

Стоимость проекта составляет 150 тысяч долларов США, он финансируется за счет собственных средств предприятия. Проект реализуется в соответствии с рабочей документацией, подготовленной проектным институтом ООО "East-West Engineering".

Годовая мощность завода составляет 15 тысяч кубометров водородного газа. Эта мощность позволяет получать избыточные объемы водорода высокой чистоты (около 9 тысяч кубометров в год) и продавать их на внутреннем рынке. Реализация проекта позволит сэкономить около 200 тысяч долларов США в год.

В настоящее время в рамках данного проекта полностью закончено строительство водородной заправочной станции и начато производство продукции в соответствии с проектной документацией.

Пресс-служба АО "Узбекнефтгаз".

УзА.