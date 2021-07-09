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ОПРЕДЕЛЕНЫ ПЕРВЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ ГРАНТОВ

2 июля текущего года прошла церемония вручения сертификатов победителям конкурсов на соискание государственных грантов, объявленных Общественным фондом по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан.

В церемонии участвовали члены Общественной комиссии по социальному партнерству при Жокаргы Кенесе, представители Общественного фонда, негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации.

Выступивший на мероприятии заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов остановился на мерах по усилению поддержки негосударственных некоммерческих организаций, стимулированию их социальной активности, осуществляемых в нашей стране по инициативе Президента.

В данном контексте очень важное значение имеет принятое 3 марта сего года постановление главы государства "О дополнительных мерах по государственной поддержке негосударственных некоммерческих организаций, обеспечению свободы их деятельности, защиты прав и законных интересов", которое в нормативном порядке будет способствовать дальнейшему повышению роли негосударственных некоммерческих организаций как активных участников и партнеров в осуществляемых в стране реформах, усилению защиты их прав и законных интересов, расширению масштаба государственной поддержки.

Постановлением предусмотрено выделение из бюджета Республики Каракалпакстан в 2021 году 1 миллиарда сумов Общественному фонду по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества.

С 20 мая по 20 июня этого года Общественным фондом объявлено два конкурса по темам "Укрепление института семьи в обществе и социальная поддержка женщин" и "Поддержка проектов негосударственных некоммерческих организаций в процессе обеспечения исполнения Государственной программы "Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения".

Представленные ННО проекты предварительно были рассмотрены Рабочей группой Общественной комиссии социального партнерства при Жокаргы Кенесе, а затем на заседании самой комиссии, состоявшегося 28 июня, были названы победители.

В ходе мероприятия сертификаты о выделении государственных грантов вручены Каракалпакскому отделению Творческого союза журналистов Узбекистана, Каракалпакскому республиканскому управлению ассоциации "Хунарманд", Региональному отделению Ассоциации инвалидов Узбекистана, Тахтакупырскому районному отделению Общества инвалидов Узбекистана, общественному объединению "Панацея".

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.