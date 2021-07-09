"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ ЦЕНТРА ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ

30 июня этого года состоялась церемония вручения сертификатов первым выпускникам Центра подготовки квалифицированных специалистов в сфере строительства на базе Нукусского транспортного колледжа.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 января 2021 года, в апреле под курированием командования Северо-Западного военного округа на базе Нукусского транспортного колледжа начал свою работу Центр подготовки квалифицированных специалистов в сфере строительства.

Центр готовит специалистов по тринадцати направлениям, в том числе бетонщиков, каменщиков, штукатурщиков, отделочников, электро-газосварщиков, сантехников, монтажников стальных и железобетонных конструкций, помощников машинистов грузоподъемных кранов, укладчиков плиток и других.

В ходе мероприятия 251 выпускнику, успешно окончившим 3-месячные курсы, в торжественной обстановке вручены сертификаты международного образца по 11 специальностям. Группа лиц, наиболее отличившихся в учебе, награждена почетными грамотами.

— В Центре созданы надлежащие условия для учебы и саморазвития, — говорит один из выпускников Саламат Базарбаев. — Здесь мы получили полноценные знания и навыки по выбранным специальностям. Кроме того, получили базовые знания по русскому и другим зарубежным языкам, истории и традиций народа, законодательству. От имени своих товарищей выражаю огромную благодарность за созданную возможность.

Напоминаем, что по 11 специальностям длительность обучения на курсах составляет 3 месяца, по двум — 4 месяца.

Участникам мероприятия была представлена концертная программа военного оркестра Нукусского гарнизона.

ККИА