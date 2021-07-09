"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

В минувшую пятницу в нукусском Амфитеатре прошел международный турнир по рукопашному бою среди профессионалов.

Наряду со спортсменами нашей страны в турнире приняли участие мастера единоборств из России, Беларуси, Азербайджана и Камеруна.

В церемонии открытия присутствовали Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, члены правительства республики, организаторы соревнования.

Были исполнены государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

Турнир стартовал боем в весовой категории 65 килограммов, где наш земляк, двукратный чемпион Узбе­кистана, неоднократный призер международных турниров Нурпеис Карлыбаев встретился с призером чемпионатов мира Русланом Маммадовым из Азербайджана и одолел своего соперника.

В весовой категории 75 кг также дважды чемпион страны Шерзад Жуманазаров досрочно победил камерунца Рушие Шанеля, а в титульном бою в данном весе чемпион Азии и мира Джахонгир Джумаев нокаутировал атлета из Беларуси Артема Булойчика.

Председатель Жокаргы Кенеса М.Камалов сердечно поздравил победителей и вручил им денежные призы и памятные подарки.

Зрители также стали свидетелями побед Мафтуны Кувондиковой над россиянкой Дианой Садуллаевой, Шахбоза Турсунова над Арсеном Мутачевым из России, Олима Нурмурадова над украинцем Анатолием Журакиевским.

Пресс-служба Жокаргы

Кенеса Республики Каракалпакстан.