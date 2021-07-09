"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В фокусе внимания — Муйнак

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

"Если кто-то сомневается в наших реформах, пусть приезжает в Муйнак" — эти слова Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева стали призывом к действию для тех, кто готов менять к лучшему жизнь людей маленького городка на севере страны.

Перемены здесь ощущаешь на каждом шагу: они в новых зданиях детских садов и школ, многоэтажных домах, выстроенных в самом центре Муйнака, широких улицах, на которых еще недавно жались друг к другу отжившее свое глинобитные мазанки. Жить в городе, меняющемся на глазах, стало уютнее и радостнее, а о былой серости и безысходности напоминают лишь фотографии в альбомах.

Дильфуза Кутлымуратова — менеджер по туризму, в Муйнак она переехала из Нукуса несколько лет назад. Многие из гостей бывали здесь не раз, каждый приезд приносит новые впечатления. Из Ташкента, Бухары и Самарканда едут семьями и коллективами в составе туров по стране с обязательным посещением Муйнакского района. Внутренний туризм становится все популярнее.

— Удивлению гостей нет предела, им кажется, что они попали совершенно в другой город — современный и красивый, — рассказывает Д.Кутлымуратова. — Изменения коснулись не только центра, но и самых отдаленных аулов, в которых тоже началась новая жизнь.

Дети радуются им не меньше взрослых: учиться в обновленных школах хочется только на "отлично", используя инновации и технологии, которые наконец-то "дошагали" и до их учебных заведений. В конце апреля 16 современных компьютеров получила общеобразовательная школа №4, укомплектуют ими и другие учебные заведения района.

Еще недавно ребята проводили свободное время у телевизора или во дворе, сейчас они посвящают его занятиям спортом и творчеству. Состязания по волейболу, баскетболу, футболу и другим командным играм, проводятся в сходах граждан хакимиятом, районным отделом внутренних дел, прокуратурой, различными организациями. Они объединяют игроков и болельщиков в одну большую команду, приобщая к здоровому образу жизни и взрослых, и детей. В соревнованиях по волейболу на Кубок начальника Муйнакского районного отдела внутренних дел, к примеру, приняли участие больше 200 человек, в лидерах оказались ребята одного из самых отдаленных населенных пунктов района — сельского схода граждан "Казахдарья".

Есть в Муйнаке и будущие Айвазовские и Суриковы — воспитанники Детской школы музыки и искусства удивляют своим талантом известных в республике мастеров кисти. Сотрудники Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени Савицкого провели во Дворце культуры выставку работ юных художников, каждая из которых была неповторима и прекрасна. Свои картины на выставку привез художник Бахтияр Серекеев, так что у мальчиков и девочек была возможность не только пообщаться с настоящим профессионалом, но и получить от него ценные советы.

Для учеников трех муйнакских школ делом чести является благоустройство территории рядом с монументом "Скорбящая мать". Свою вахту они несут по очереди, и не только в праздничные дни. Школьники считают, что содержать в порядке и чистоте священный для всех памятный комплекс нужно всегда.

Созданы условия и для самых маленьких жителей — охват дошкольными образовательными учреждениями в районе составляет 95 %, это самый высокий показатель по республике. В 25 детских садах, из которых 8 — семейные, а 2 созданы на основе государственно-частного партнерства, воспитываются более 2 тысяч малышей.

Бибисара Турымбетова — пенсионерка, детский сад она открыла в 2018 году, получив льготный кредит. Все шло хорошо, пока не вмешалась пандемия, временно садик пришлось закрыть. Осенью прошлого года сад вновь принял малышей.

— Государство оказывает огромную поддержку тем, кто открывает альтернативные дошкольные учреждения. Когда мне предложили содействие в реализации такого важного проекта, сразу же начала действовать, — рассказывает Бибисара. — Построили двухэтажное здание в центре Муйнака, закупили все необходимое и приступили к работе. Сегодня в трех группах у нас воспитываются 60 детей.

Быть при деле, получать стабильный доход, содержать семью — даже эти, казалось бы, простые мечты, долгие годы оставались для многих муйнакцев несбыточными.

Жамиля Ембергенова не нарадуется на первые всходы в своей теплице. Жительница аула "Тик озек" построила ее рядом с домом, льготный кредит сельчанке выдали без проволочек. Руководитель первого сектора, хаким района Е.Еденбаев пришел к Ембергеновой, чтобы лично убедиться в том, что проект женщины стартовал. У соседок Жамили тоже теперь свой маленький бизнес. Они занимаются разведением домашней птицы, подключив к процессу всю семью.

Айсулу Алимбаева, также получившая льготный кредит, говорит, что легко управляется с мини-птицефермой, потому как к такому труду она приучена с детства.

У Дилбар Каллибековой из аула "Бозатау" появилась швейная машинка. Она уже не безработная, а самозанятая. Таких женщин, как Дилбар, в районе становится все больше, работать на дому удобно и выгодно.

У Софии Алмаганбетовой из сельского схода граждан "Таллы озек", включенной в "женскую тетрадь", не было возможности сделать в доме ремонт. Семья живет на пенсию Софии по инвалидности, денег на то, чтобы привести жилье в порядок, у женщины нет. Представители второго сектора и районного отдела по поддержке махалли и семьи без внимания ее просьбу не оставили. Помогли со стройматериалами, организовали бригаду, которая занялась ремонтными работами.

Руководитель фермерского хозяйства "Диярбек Айзия", предприниматель из Нукусского района Искандер Душжанов приехал в Муйнак с благородной миссией. В канун Ураза Хайта он решил поддержать особо нуждающиеся семьи, передав им 70 мешков муки.

— Расстояние не помеха для добрых дел, — считает фермер. — Проехав 500 с лишним километров туда и обратно, мы не чувствовали усталости. Муйнакцы умеют заряжать положительной энергией и позитивом.

Сегодня жители Муйнакского района уверены, что многие проблемы и трудности уже позади. Жить по-новому, значит быть счастливыми, двигаться вперед и реализовывать самые смелые планы. Для этого у них есть все возможности.

А.Аминова