"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Награды — достойным

ПРИШЛА НА ВРЕМЯ, НО...

Да, она пришла в 1985 году в редакцию "Еркин Каракалпакстан" на год, чтобы на следующий год опять попробовать поступить в вуз.

Попав в окружение творческой интеллигенции, любящая и уважающая литературу молодая девушка Зухра почувствовала себя сразу своей среди своих. Она начала трудовую деятельность помощником корректора. А потом, в 1997 году, когда в редакции появились компьютеры, Зухра Ембергенова начала работать оператором и до настоящего времени трудится в этой должности, набирая статьи, рассказы известных писателей, поэтов и журналистов. Можно сказать, что она является первым читателем не только каждодневных газетных материалов (тогда, в 1980-е годы нынешняя газета "Еркин Каракалпакстан" выходила пять раз в неделю), но и произведений писателей.

Проработав один год, З.Ембергенова без отрыва от производства поступает на факультет каракалпакской филологии КГУ имени Бердаха. Она знает много произведений каракалпакских авторов, стихи известных каракалпакских поэтов, которые с удовольствием читает во время наших различных мероприятий.

Лекции и уроки известных профессоров и ученых нашей республики Е.Бердимуратова, А.Бекбергенова, К.Султанова, К.Мамбетова и других служили для нее путеводной звездой. Зухра-апа сама не пишет, но способна исправить ошибки и высказать свое мнение об их материалах.

— Я никогда не жалела, что посвятила 36 лет жизни газете и продолжаю работать в родной редакции и сейчас, — говорит Зухра Ембергенова. — Наставники, по-настоящему творческие люди нашей республики воспитали во мне уважение к труду человека, стремление не останавливаться в духовном развитии и быть полезной обществу. Я рада, что моя дочь Фарида в настоящее время учится на отделении журналистики. И отец мой — Халмурат Ембергенов — был журналистом и работал в газете. С годами начинаю понимать, что не зря пришла в редакцию, и она успела стать моим самым дорогим местом, где проходят мои лучшие годы жизни. Вот так получилось, что пришла на время, но осталась на многие годы.

Газеты "Еркин Каракалпакстан" и "Вести Каракалпакстана" — один коллектив. Поэтому за годы работы я тоже успела узнать Зухру-апа как опытного специалиста, доброго и отзывчивого человека. Молодые женщины часто обращаются к ней за советами не только по работе, но и по бытовым вопросам. Ведь они хорошо знают, что она обязательно даст необходимый и полезный совет. А еще она счастлива в семейной жизни, заботливая мать и любимая бабушка для своих внуков.

Совсем недавно, накануне нашего профессионального праздника за многолетний и плодотворный труд руководство республики наградило ведущего специалиста газеты "Еркин Каракалпакстан" Зухру Ембергенову нагрудным знаком "Уатан пидайысы".

Мы от всей души поздравляем нашу коллегу!

Х.Халилаева.

На снимке: З.Ембергенова с дочерью Фаридой.

Фото автора.