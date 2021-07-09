"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Семинары

МЕДИА И ТУРИЗМ

На днях в Нукусе прошел двухдневный тренинг "Медиа и туризм: новые подходы к развитию", организованный Представительством ЮНЕСКО в Узбекистане в сотрудничестве с Министерством туризма и спорта Узбекистана в рамках Совместной программы "Решение насущных проблем человеческой безопасности в регионе Приаралья путем содействия устойчивому сельскому развитию".

Совместная программа осуществляется при финансовой поддержке Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане. Среди участников тренинга — большое количество молодых людей, блогеров, занятых в сфере туризма, учреждениях культуры и природоохранных территорий.

Тренинг посвящен способам расширения туристического предложения в Каракалпакстане и создания информации о преимуществах путешествий этого направления. Особое внимание уделено маркетингу и повышению осведомленности.

— Целью проекта является устранение экологической, социальной и экономической нестабильности в наиболее уязвимых сообществах Приаралья, — говорит специалист отдела культуры Представительства Юнеско в Узбекистане М. Махмудова, содействуя доступу к базовым услугам, повышению уровня жизни развития устойчивого туризма в Каракалпакстане. Кроме того, задачей проекта является повышение социального благосостояния сельского населения, в первую очередь, женщин и молодежи.

На тренинге рассмотрены мировые тенденции в туризме в постковидный период и возможности для продвижения туристского потенциала Каракалпакстана. Данное мероприятие направлено на повышение осведомленности о культурном и природном наследии Каракалпакстана на международном и национальном уровнях. Спикеры рассказали о проведенном опросе среди туроператоров Великобритании, Германии и стран Центральной Азии. Одной из главных проблем отсутствия сотрудничества с туроператорами региона названа низкая информированность о регионе.

Вели тренинг международный эксперт по устойчивому туризму и специалист по Шелковому пути А.Пересолова(Испания), специалист по маркетингу в туриндустрии К.Харрис(Великобритания) и его соотечественник, эксперт в области туризма Д. Белл.

Приглашенные докладчики рассказали о популярном туристическом маршруте из Франции в Италию (Рим) "Via Francigena", успешно реализуемым уже многие годы (советник по международным отношениям Европейской ассоциации Via Francigena Е.Дубинина), а также на примерах показали развитие некоторых турнаправлений (стратегический консультант по туризму, MDSG маркетингу и решениям Н.Хаммонд).

Вслед за тренингом в онлайн-формате для его участников пройдут практические занятия (онлайн-инкубатор) по созданию медиа-контента о туризме Каракалпакстана, его культурном и природном наследии.

И.ПЕТРУШИНА