"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Люди нашего края

МОТИВАЦИЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

— это выражение точно соответствует Зияде Утеназаровой, чьи серьезные отношения с бизнесом начались после напутственных слов свекрови.

— У нас было маленькое кафе на дому, всего на несколько столиков. Торговали прохладительными напитками, канцелярскими товарами. Дом находился в самом центре Нукуса, рядом располагались министерства, банки, поликлиника. А потом наш дом пошел под снос и какое-то время я думала, как быть дальше, — вспоминает руководитель негосударственного образовательного учреждения «Нукус—Зияда—Нур» З.Утеназарова. — Моя свекровь сказала мне: дочка, у тебя все получится, ты сильная. Пусть это будет что-то особенное, приносящее не только доход, но и пользу людям. Тогда и решила на свой страх и риск открыть центр переподготовки, где каждый желающий мог бы научиться стричь, делать классический массаж, печь торты, ремонтировать обувь и сотовые телефоны, мебель, пройти компьютерные курсы. Нужно было найти людей, готовых делиться опытом, и тех, кто хочет этот опыт перенимать.

В 2018 году Зияда запустила проект. Взяла в аренду пустовавшее здание, приобрела все необходимое для оборудования классов и мастерских, заключила договоры с преподавателями курсов.

— Домохозяйки, мамы, сидящие в декрете, женщины, вышедшие на заслуженный отдых, учащиеся колледжей, молодые люди с ограниченными возможностями, безработные – за несколько лет мы обучили более 3 тысяч человек, — рассказывает Зияда. — Среди них есть те, кто прошел курсы менеджеров отелей и ресторанов, бухгалтеров, пошива одежды в национальном стиле, маникюра и педикюра. Помогли мы и с трудоустройством. В салонах красоты и точках общественного питания, например, охотно принимали на работу девушек и юношей, получивших наши сертификаты. Многие начали свое дело, стали печь на заказ кондитерские изделия, изготавливать подарки и сувениры, которые пользуются спросом на юбилеях, свадьбах, семейных торжествах.

А потом началась пандемия коронавируса и центр обучения, как и все субъекты сферы услуг, закрылся. Платить за аренду и коммуникации стало нечем, Зияда с мужем Сапаром решили построить свое здание, чтобы ни от кого не зависеть, использовать по назначению каждый квадратный метр. Как только смягчили карантинные ограничения, взялись за исполнение мечты.

В строительство вложили все накопленное, кредит взять не могли — не было залога. На втором этаже комплекса, возведенного в одной из самых густонаселенных махаллей Нукуса – «Кумбыз аул» заканчивается ремонт. На первом работают компьютерный и другие классы, открыт швейный цех и магазин. На втором, помимо других кабинетов, появится комната для малышей, если мамам, пришедшим на занятия, не с кем будет их оставить дома.

— Давно планировала открыть такую комнату, где дети смогут играть, смотреть мультфильмы или заниматься с педагогами, пока их мамы получают навыки, — продолжает Зияда. — Раньше у нас такой возможности не было. Теперь она есть.

Недавно Зияда вручила 95 сертификатов слушательницам различных курсов, включенных в «женскую тетрадь». Их обучение велось бесплатно, на основе договоров, заключенных с несколькими сходами граждан Нукуса и соседних с городом районов.

Мунира Назарова — одна из тех, кто получила, так называемый «красный диплом», дающий право брать льготный кредит и заниматься индивидуальной деятельностью. У Муниры проблемы со здоровьем, она на инвалидности. Это не помешало ей обучиться на мастера маникюра и педикюра и обзавестись базой клиентов. Записаться на процедуры можно в группе, созданной в социальных сетях. Количество женщин, желающих попасть к ней, постоянно растет. Мунира признается — наконец-то нашла себя, может улучшить свое материальное положение и делать то, что ей нравится.

Хафиза Нурлыбаева — мастер в швейном цехе, открытом Зиядой. После обучения она оставила девушку у себя. На работу Хафиза приезжает из Ходжейлийского района. Заказов хватает — в большой махалле, где живут в основном новоселы, есть спрос на шторы, постельное белье, взрослую и детскую одежду. Для Талгата Атамуратова также нашлось место в обучающем центре Зияды. Несколько раз в неделю мастер по ремонту мобильных телефонов приезжает в «Нукус—Зияда—Нур», чтобы помочь ребятам освоить нужную профессию, у которой есть будущее. Всего в негосударственном образовательном учреждении работают 8 человек, после открытия новых классов их станет больше. В пандемию Зияде удалось сохранить команду, со своими сотрудниками она была все время на связи, старалась поддерживать, как могла. Сама же оказалась в ловушке у коварной болезни. К счастью, все обошлось — вовремя начатое лечение помогло избежать серьезных последствий.

— Когда оказываешься в такой ситуации, понимаешь, насколько хрупка человеческая жизнь. Как много нужно успеть сделать, пока у тебя это получается. Моя свекровь Алтынай-апа Мамутова всегда говорила: твой успех во многом зависит от тебя самой. К сожалению, мамы уже нет с нами, но ее вера в меня помогает двигаться дальше, — говорит З.Утеназарова.

В прошлом году предпринимательница была награждена медалью «Шухрат». Ее она получила вместе с другими учителями и наставниками, вносящими вклад в образование молодежи. Эта награду она разделяет со всеми, кто был рядом – семьей, коллегами, выпускниками курсов.

Есть у негосударственного образовательного учреждения филиал в Чимбайском районе. Там сельчанок обучают кройке и шитью, кулинарии и парикмахерскому мастерству. Хакимят района на безвозмездной основе выделил в одном из колледжей несколько кабинетов, так что за аренду предпринимательнице платить не приходится. Женщинам, прошедшим обучение и получившим сертификат, выдают льготный кредит, ставка которого не превышает 8 % годовых. Многие из них уже воспользовались такой возможностью.

Сама Зияда также планирует взять кредит, все необходимые документы заполнены, осталось только ждать, когда банк выдаст необходимые средства. Бизнес-леди намерена вложить их в обустройство новых кабинетов. Еще одна мечта, которой живет Зияда Утеназарова — открытие сети филиалов по всей республике. Идея должна найти поддержку, уверена деловая женщина. А сил и желания работать у нее достаточно.

А.Аминова

На снимке: Зияда Утеназарова (в центре).