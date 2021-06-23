"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

ПРАКТИКА — НА ПРЕДПРИЯТИИ

Дважды для студентов КГУ Ассоциацией организаций по производству и переработке солодки и других лекарственных растений были организованы ознакомительные поездки на предприятии СП ООО "Ланко мия", что в Кегейлийском районе.

Крупнейшее предприятие не только республики, но и Центральной Азии занимается переработкой корня солодки и на предприятии можно было увидеть полную цепочку производственного процесса.

Эта не первые мероприятия для студентов, которые организовывает ассоциация. Год назад прошла встреча, на которой студентам рассказали о деятельности ассоциации, после которой студентов познакомили с процессом переработки солодкового корня на этом же предприятии.

Поездки нынешние были организованы для студентов третьего курса отделения "Технология производства и переработки лекарственных растений" биологического факультета Каракалпакского государственного университета им.Бердаха. Предприятия-переработчики солодкового корня неоднократно отмечали нехватку кадров для их производства, сегодня кадровый вопрос — один из серьезнейших. Вузы, занимающиеся подготовкой специалистов для отрасли, не могут обеспечить студентам полноценную практику. Свести вузы с производителями, обеспечить смычку высшего образования и производства взялась ассоциация.

Знакомство с производством СП ООО "Ланко мия" — это тоже часть производственной практики. Здесь в год перерабатывают тысячу тонн сырья. Предприятие имеет свои плантации солодки, поэтому знакомство началось с них, а далее с производственной цепочкой получения глицирризиновой кислоты и экстракта.

Уже скоро студенты третьего курса начнут проходить практику на различных предприятиях республики по производству солодки, которая продлится 2 месяца. Для прохождения практики сотрудники ассоциации подобрали ряд предприятий для сотрудничества с вузом. Предприятия расположены в разных районах, чтобы студентам было удобно проходить практику по месту жительству.

— Проводимые нами лекции в вузах, визиты студентов на заводы с целью ознакомления с процессом производства солодкового корня и прохождение практики будет содействовать приобретению опыта и подкреплять их теоретические знания, полученные в вузах, — говорит председатель ассоциации М.Гаипов. — Это послужит мощным толчком для подготовки местных кадров в сфере переработки солодкового корня.

И.ПЕТРУШИНА