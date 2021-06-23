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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ КАДАСТРА

На днях в Управлении палаты государственных кадастров Республики Каракалпакстан состоялась пресс-конференция, посвященная последним изменениям, нововведениям в системе государственного кадастра, удобствам, созданным для населения в оказании государственных услуг в сфере кадастра, а также вопросам внедрения инновационных технологий в данном направлении.

В ней приняли участие представители средств массовой информации и блогеры нашей республики.

Заместитель директора Управления палаты государственных кадастров Республики Каракалпакстан А.Еренов, юрист Т.Гаипов, заведующий отдела государственного кадастра С.Бекмуратов и другие ответственные лица подробно рассказали об изменениях в сфере кадастра и о том, какие работы осуществляются в данное время управлением.

В настоящее время совместно с Мировым банком в Республике Каракалпакстан осуществляется проект по модернизации регистрации недвижимости и системы кадастра. В рамках данного проекта проводится государственная регистрация земельных кадастров пользователей в сельском хозяйстве в автоматизированную информационную систему.

Теперь данные об используемых участках пользователей собираются в Единую систему государственных кадастров. Данные об общей площади приусадебных земель, виды земель и цели использования, правовые статусы и другие координаты будут находиться в электронных картах.

По Республике Каракалпакстан сейчас ведут свою деятельность 6646 фермерских хозяйств, 6334 из них вошли в единую платформу. А 1768 хозяйств из них прошли государственную регистрацию.

— В рамках реализации Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по решению проблем, связанных с социально-экономическим, жилищным и инфраструктурным состоянием в сложных махаллях города Нукуса Республики Каракалпакстан в 2021-2022 годах" в настоящее время ведется активная работа по ведению государственного кадастра земельных участков, — говорит юрист Торебек Гаипов. — В эти дни в 14 сходах граждан столицы в том числе "Коскуль-1", "Коскуль-2", "Коскуль-3", "Коскуль-4", "Шымбай гузары", "Боз ауыл", "Кызыл кум", "Амударья", "Саманбай", "Теле орай" и в других сходах граждан рабочей группой Нукусского городского филиала Управления палаты государственных кадастров Республики Каракалпакстан ведется работа по оформлению документации земельных участков. В процессе изучения обнаружено 2 719 незаконно построенных жилых домов. В течение 5 месяцев нынешнего года к нам поступило 22 491 заявление по ведению государственного кадастра недвижимости и других объектов. Из них 553 заявления отменены Центром государственных услуг.

По результатам изучения рабочей группы в установленном порядке будет осуществляться кадастровая документация.

По сообщению главного специалиста Нукусского городского филиала Управления палаты государственных кадастров Республики Каракалпакстан М.Ерекеева в их сегодняшней деятельности преградой становятся жилые и другие объекты без наличия хозяев. Строятся здания и дома, но неизвестно, кто их возводит. Поэтому сотрудники сферы кадастра нашей республики просят, чтобы хозяева этих объектов обратились для оформления документации своих объектов.

Во время пресс-конференции были затронуты и другие задачи, касающиеся системы кадастра нашей республики. Представители СМИ и блогеры получили ответы на свои вопросы.

Х.ХАЛИЛАЕВА.

НА СНИМКЕ: во время пресс-конференции.

Фото И.Матекова.