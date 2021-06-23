Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:42:29, 23.06.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Семинары

РЕМЕСЛО КАК ИСТОЧНИК ДОХОДА

На днях в Чимбайском районе прошел двухдневный мастер-класс-тренинг на тему "Ремесленнические навыки и развитие предпринимательства среди женщин в сельской местности", организованный в рамках Совместной программы ПРООН и ЮНФПА "Укрепление потенциала  жизнеустойчивости местных сообществ в регионе Приаралья к экологическим, экономическим уязвимостям, а также в вопросах здоровья населения" и финансируемой правительством Японии. Данная программа продвигает принципы гендерного равенства, оказывает поддержку инициативам по расширению прав и возможностей женщин и девушек.

На тренинге участниц семинара обучали производству ремесленной продукции из камыша и соломы.  Изделия из натурального сырья   востребованы, поэтому обучение навыкам работы с данными материалами  будет способствовать увеличению доходов женщин.  Тренеры показали, как можно расширить ассортимент ремесленной продукции: от предметов интерьера до сумок, обуви, головных уборов.

Данный семинар вызвал большой интерес у участниц, которые отметили, что намерены использовать навыки в своей работе.  Аналогичные тренинги будут проведены для жительниц Бозатауского и Караузякского районов. Данными семинарами будут охвачены 45 жительниц трех вышеназванных районов.

На тренинге участницам показали возможности создания готовых изделий современного дизайна, что поможет продвигать продукцию на рынке, в том числе и туристам. Также в рамках семинара участницы получат рекомендации по ведению собственного бизнеса, реализации готовой продукции, привлечению потенциальных клиентов.

Привлечение женщин к активному участию в социально-экономической жизни региона является одним из важных факторов для повышения благосостояния местного населения, способствует расширению возможностей развития женщин, их прав. 

И.ПЕТРУШИНА

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