"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Семинары

РЕМЕСЛО КАК ИСТОЧНИК ДОХОДА

На днях в Чимбайском районе прошел двухдневный мастер-класс-тренинг на тему "Ремесленнические навыки и развитие предпринимательства среди женщин в сельской местности", организованный в рамках Совместной программы ПРООН и ЮНФПА "Укрепление потенциала жизнеустойчивости местных сообществ в регионе Приаралья к экологическим, экономическим уязвимостям, а также в вопросах здоровья населения" и финансируемой правительством Японии. Данная программа продвигает принципы гендерного равенства, оказывает поддержку инициативам по расширению прав и возможностей женщин и девушек.

На тренинге участниц семинара обучали производству ремесленной продукции из камыша и соломы. Изделия из натурального сырья востребованы, поэтому обучение навыкам работы с данными материалами будет способствовать увеличению доходов женщин. Тренеры показали, как можно расширить ассортимент ремесленной продукции: от предметов интерьера до сумок, обуви, головных уборов.

Данный семинар вызвал большой интерес у участниц, которые отметили, что намерены использовать навыки в своей работе. Аналогичные тренинги будут проведены для жительниц Бозатауского и Караузякского районов. Данными семинарами будут охвачены 45 жительниц трех вышеназванных районов.

На тренинге участницам показали возможности создания готовых изделий современного дизайна, что поможет продвигать продукцию на рынке, в том числе и туристам. Также в рамках семинара участницы получат рекомендации по ведению собственного бизнеса, реализации готовой продукции, привлечению потенциальных клиентов.

Привлечение женщин к активному участию в социально-экономической жизни региона является одним из важных факторов для повышения благосостояния местного населения, способствует расширению возможностей развития женщин, их прав.

И.ПЕТРУШИНА