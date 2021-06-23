"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Ралли «Муйнак-21»

ПОДЧИНЯЯ СТИХИЮ И ЗАЯВЛЯЯ О СЕБЕ

Очередные ралли "Муйнак-2021" собрали свыше 100 участников. Подчиняя стихию своей смелостью, бросив вызов самим себе, они прошли там, где когда- то шумело море. Спортсменам предстояло добраться до Арала и вновь вернуться назад, преодолев, в целом, 320 с лишним километров.

Для участников ралли это стало еще одной возможностью показать свое мастерство, ну и, конечно же, выиграть главный приз — Нексию-3. Среди тех, кто покорял пустыню, была и единственная девушка — Гулрухсора Ибадуллаева из Хорезмской области. Мотоциклами она увлекается с детства, упустить шанс испытать себя на прочность Гулрухсора не могла. Открытые спортивные соревнования "Муйнак-2021" по автомобильному ралли зажгли новые звезды, и пусть к финишу пришли самые сильные, но азарта и смелости было не занимать всем участникам.

— Три июньских дня изменили каждого из нас. Мы были не только соперниками, но и командой, обрели новых друзей и увидели, как спорт объединяет людей, — говорит Жамбул Муханов из Каракалпакстана, чей экипаж был признан лучшим в классе А-8. — Мы с Шерифом Темировым стали обладателями первого места в своей категории. Но считаю, что все, кто участвовал — достойны самых высоких похвал.

Экипаж Исламжана Абдикаримова и Шухрата Сапарбаева также оказался у цели первым. Мастерство гонщиков оценивалось по классу А-9, спортсмены из северного региона получили ключи от Нексии-3. На вторую и третью ступень пьедестала почета поднялись экипажи из Андижанской и Хорезмской области.

По классу "багги" победителем был признан Зоир Адилов из Джизакской области. Лучшим среди мотоциклистов стал Бахтиер Ахмедов из Бухарской области. Всем им вручены дипломы и денежные призы.

Организаторами соревнований выступили Жокаргы Кенес и Совет Министров Республики Каракалпакстан, Генеральная прокуратура Республики Узбекистан, Организация содействия обороне Республики Узбекистан "Ватанпарвар".

А.Аминова.

Фото М.Хабибуллаева.