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Образование

ВЕЧЕР ВЫПУСКНИКОВ В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ШКОЛЕ

18 июня этого года в Прези­дентской школе состоялась торжественная церемония "последнего звонка".

Мероприятие вступительным словом открыла директор школы Н.Балтабаева.

Живым голосом были исполнены государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

Выступивший на торжественном мероприятии Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов сердечно поздравил выпускников, их наставников и родителей.

Как известно, глава нашего государства в ходе рабочей поездки в Каракалпакстан в 2018 году, предложил начать строительство Президентских школ именно с Нукуса.

Преподавание по программе "STEAM-образование" Camridge International ведется на английском языке, а родной язык, история, литература и другие предметы на государственном языке согласно Образовательной программе Узбекистана. Здесь преподают 8 иностранных и 25 местных учителей.

В ходе вечера выпускникам были вручены сертификаты, специально изготовленные статуэтки, а родителям — Благодарственные письма.

Следует с удовлетворением отметить, что из 24 нынешних выпускников практически все поступили в престижные учебные заведения США, Великобритании, Китая, Кыргызстана, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Венгрии, Австралии и других стран. Это является наглядным свидетельством заботы Президента об одаренной молодежи.

— У нас созданы все условия для получения глубоких знаний, — говорит один из выпускников Президентской школы Нурхат Жумабаев. — Будучи школьником поступал в 17 авторитетных учебных заведений мира и был принят в 6 учебных заведений США, 4 — Великобритании. Выбрал Аризонский университет в Соединенных Штатах.

С искренней благодарностью в адрес главы государства выступили выпускники Дамир Мырзабаев, Бибимарьям Жолдасбаева, Нурбек Юлдашев, от имени родителей Алтынгуль Алиева, Муслима Сапарниязова, Мухаббат Кучкарова.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.