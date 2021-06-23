"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Культура и искусство

«ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ...»

Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан им. И.В.Савицкого уже давно стал местом притяжения международных специалистов в области культуры, представителей СМИ различных государств.

О том, что музей будет иметь международное признание, говорил своим коллегам еще сам И.В.Савицкий, в то время, когда он был малоизвестным провинциальным музеем: "Будет время, и в музей будут приезжать из Франции, Италии ...". Прошли годы и его ожидания сбылись, познакомиться с коллекциями приезжают и разных уголков мира. О музее написано в крупнейших мировых печатных изданиях, снято различными телекомпаниями множество фильмов и этот интерес к нему с годами не ослабевает, а наоборот усиливается.

И вот, после длительного периода пандемии, когда были ограничены функции работы музея, он вновь входит в обычный режим. Заметна активность туристов, приезжают и привлеченные к работе в музее специалисты, съемочные группы. Май и начало июня выдались удачными на такие визиты.

Стоит подчеркнуть, что жизнь музея протекает не только в его родных стенах в Нукусе. 16 мая в Музее толерантности в Москве состоялась презентация коллективной монографии "Елена Коровай: иной взгляд. Бухарские евреи в русской культуре". Монография собрала в себе статьи более десяти авторов из разных городов (Москва, Ташкент, Нью-Йорк), которые посвящены творчеству Елены Коровай. Более десяти лет она прожила в Самарканде и была первой художницей, отразившей на своих полотнах удивительный мир бухарских евреев. И.В. Савицкий собрал значительную коллекцию работ Елены Коровай, которая и стала изобразительной основой этой коллективной монографии. В статьях монографии рассказано не только о сложной жизни самой художницы, но и тех значительных процессах, происходивших в искусстве Узбекистана в первой половине 20 века.

Важной страницей в жизни музея Савицкого, также как и всего Узбекистана, стала выставка художника-супрематиста, ученика К.Малевича в Высших художественно-технических мастерских, Ивана Кудряшова. В своё время И.В. Савицкий собрал одну из самых больших музейных коллекций этого самобытного художника. Поэтому неслучайно в 2017 году в Нукус приехали исследователи из Третьяковки И.Пронина и И.Смекалов, которые занимаются изучением творчества этого художника. Их приезд в Нукус стал возможен благодаря финансовой поддержке фонда Томаза и Иветты Манашеровых. Здесь в фондах музея при работах с коллекцией Ивана Кудряшова, по словам И.Смекалова, "сложились все недостающие пазлы" в творчестве художника. Уже в Москве исследователи обратились к руководству Третьяковской галереи с идеей организации большой монографической выставки Ивана Кудряшова, которая была поддержана. Из нукусского музея на данную выставку было предоставлено более 100 музейных предметов — графика, живопись. Большую роль в организации выставки сыграл Фонд поддержки культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан.

Высокий уровень представителей Узбе­кистана и России на открытии выставки в Москве, которая состоялась 17 мая, продемонстрировал взаимный интерес Узбекистана и России к сотрудничеству в различных областях культуры.

Для дальнейшего развития надлежащих условий хранения и экспонатов музейной коллекции было заключено соглашение о сотрудничестве между Государственным научно-исследовательским институтом реставрации (Москва) и ГМИ РК им.И.В. Савицкого. В рамках этого соглашения Нукус посетил руководитель лаборатории климата музеев и памятников архитектуры инженер-реставратор высшей категории В.Б.Дорохов. Обычные посетители не представляют, какое огромное значение имеет температурно-влажностный режим и кондиционирование в хранении музейных экспонатов, чтобы они долго находились в хорошей сохранности, чтобы последующие поколения могли любоваться ими, также как и мы сейчас. Как отметил директор музея Т.Мкртычев, В.Б.Дорохов приехал для изучения условий содержания коллекций и для составления рекомендаций по хранению. Важно подчеркнуть, что визит московского эксперта был проведен благодаря поддержке руководства Республики Каракалпакстан.

В майские дни музей посетил известный российский режиссер Т.Бекмамбетов. Ему предложена высокая миссия посла туризма Узбекистана в России. Также музей посетил главный редактор российского журнала "Искусство кино" А.Долин вместе со своей семьей. В те же дни в музее побывала съемочная группа российского телеведущего, режиссера телевидения В.Пельша, снимающего фильм к 30-летию Независимости Узбекистана. В фильм войдут сцены из музея, а также красивейшие виды плато Устюрт и Аральского моря. Его можно будет посмотреть на российском Первом канале в преддверии Дня Независимости Узбекистана. Съемочная группа российского канала "Культура" также готовит фильм о ГМИ РК им.И.В.Савицкого. Нужно отметить, что это уже не первый их фильм о нукусском феномене и их внимание — большой вклад канала с огромной зрительской аудиторией в дело популяризации музея.

И.ПЕТРУШИНА