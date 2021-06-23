"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

«Ташаббус-21»

СМОТР ЛУЧШИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Недавно в Нукусе состоялся Каракалпакский республиканский этап конкурса "Ташаббус-21" на приз Президента страны.

Традиционное состязание лучших предпринимателей ярко демонстрирует суть и позитивные результаты происходящих в стране экономических преобразований.

Основная цель конкурса — создание бизнес-среды, стимулирующей быстрое развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в регионах, увеличение доли и значения частного сектора в экономике страны, создание необходимых условий для повышения квалификаций и знаний предпринимателей, распространение передового опыта в сфере предпринимательства, содействие в рекламе продукции предпринимателей и их взаимовыгодное сотрудничество, внедрении корпоративных принципов управления.

В этом году претерпели изменения и количество, и направления номинаций. Так, если прежде победители определялись в трех номинациях: "Лучший предприниматель года", "Лучший фермер года" и "Лучший ремесленник года", то сейчас к последним двум добавились такие направления, как "Лучший предприниматель года в сфере промышленности", "Лучший предприниматель года в сфере услуг", "Лучший молодой предприниматель года".

Городской и районные этапы конкурса проходили 1-4 июня этого года, в которых в целом участвовали более 900 предпринимателей, фермеров, ремесленников, из которых 84 лучших получили путевки на Каракалпакский республиканский этап.

Он прошел 11 июня в Нукусском колледже олимпийских резервов, а в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялась торжественная церемония награждения победителей.

В первой половине дня были организованы выставки товаров победителей городского и районного этапов, а также ярмарка сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Выставки осмотрели около 1500 посетителей.

На открытии конкурса выступавшие с удовлетворением отмечали рост предпринимателей из числа женщин и молодежи.

Сам факт того, что доля малого бизнеса в валовом региональном продукте Каракалпакстана приближается к 55 процентам, говорит о наглядных результатах всесторонней поддержки предпринимательству со стороны государства.

По итогам республиканского этапа конкурса "Ташаббус-21" лучшим в направлении "Самый лучший предприниматель года в сфере промышленности" признан председатель ООО "Турткул шийше ыдыслары" Х.Юлдашев, в направлении "Самый лучший предприниматель года в сфере услуг" — руководитель ООО "Муйнак тур" А.Бекжанова, в направлении "Самый лучший молодой предприниматель года" — председатель ООО "Эколайн руут "М.Низаматдинов, звания самого лучшего фермера года удостоился руководитель фермерского хозяйства "Панаев фармс" Т.Панаев, а среди ремесленников не было равных директору частного предприятия "Жолымбетов Ибрайым" И.Жолымбетову. Также были определены лучшие в дополнительных номинациях.

Участникам церемонии награждения была представлена концертная программа звезд эстрады и молодых исполнителей республики.

А.Жиемуратов,

ККИА.