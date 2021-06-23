"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВ ПРЕЗИДЕНТА

Как известно, на видеоселекторном совещании 8 июня этого года, посвященном вопросам обеспечения занятости населения через развитие сельского хозяйства и предпринимательства, а также увеличения производства продовольственной продукции, глава нашего государства Ш.Мирзиёев поставил задачу широко внедрить сурхандарьинский опыт предоставления земель молодежи. А также, 8 июня текущего года принят Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по обеспечению равенства и прозрачности в земельных отношениях, надежной защите прав на землю и превращению их в рыночный актив", который позволит внедрить реальные рыночные механизмы в аграрной сфере.

На днях на территории сельского схода граждан "Агытай Адилов" Тахтакупырского района состоялся показательный семинар, посвященный выделению безработной молодежи высвобождаемых земельных площадей под пшеницу. В нем принимали участие руководители секторов, работники сельских сходов граждан, фермеры, специалисты сельского хозяйства.

В ходе мероприятия 772 гражданам, включенным в "железную тетрадь", "женскую тетрадь" и "молодежную тетрадь", выделено 389 гектаров высвобождаемых площадей, которые будут засеяны машем, кунжутом, рисом, кормовыми культурами. Заслушаны рекомендации специалистов по преимущественному выращиванию скороспелых и засухоустойчивых культур.

Аналогичный семинар был организован и на территории ССГ "Бердах" Караузякского района. В целом по району на указанные выше цели будут выделяться без малого 431 гектар земли.

В мероприятиях принял участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов.

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Показательный семинар с участием Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариева прошел в сельском сходе граждан "Найманкуль" Тахиаташского района.

В этом сезоне в районе на высвобождаемых землях площадью 737 гектаров будут размещены плодоовощные и масличные культуры.

На семинаре были высказаны практические предложения по удовлетворению спроса населения на сельхозпродукцию через повышение эффективности использования земель, увеличение урожайности.

В ходе беседы с молодежью К.Сариев интересовался их планами по использованию выделяемых земель, выслушал предложения и пожелания.

В ходе семинара 9 гектаров земли были распределены среди 40 молодых людей, включенных в "молодежную тетрадь" и здесь сразу же начался посев маша.

Такой же показательный семинар состоялся и на территории ССГ "Саманкуль" Ходжейлийского района. Здесь проведен диалог с группой безработной молодежи района, в рамках которого опытные фермеры поделились своими навыками и знанием по организации сельскохозяйственного производства.

ККИА