ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ПОБЕДА КАРАКАЛПАКСТАНСКОГО БОРЦА
8-13 июня этого года в польской столице Варшаве состоялся рейтинговый борцовский турнир UWW "Poland Open-21".
В нем по греко-римской борьбе в весовой категории 82 килограммов успешно выступил Жалгасбай Бердимуратов из Каракалпакстана.
В предварительных раундах он не оставил никаких шансов хозяину ковра Ивану Нилипюку 11:3, затем одолел эстонского борца Ранета Кальйолу. В полуфинале выиграл у сильного соперника из Швеции Алекса Бьюрберга Кессидиса. В решающей схватке, победив украинца Ярослава Фильчакова, завоевал золотую медаль.
К соревнованию спортсмена подготовили тренеры Рустем Ерназаров, Равшан Рузикулов и Елмурат Тасмурадов.
И.Матеков,
ККИА.