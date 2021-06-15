Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:06:15, 15.06.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ПОБЕДА КАРАКАЛПАКСТАНСКОГО БОРЦА

8-13 июня этого года в польской столице Варшаве состоялся рейтинговый борцовский турнир UWW "Poland Open-21".

В нем по греко-рим­ской борьбе в весовой категории 82 килограммов успешно выступил Жалгасбай Бердимуратов из Каракалпакстана.

В предварительных раундах он не оставил никаких шансов хозяину ковра Ивану Нилипюку 11:3, затем одолел эстонского борца Ранета Кальйолу. В полуфинале выиграл у сильного соперника из Швеции Алекса Бьюрберга Кессидиса. В решающей схватке, победив украинца Ярослава Фильчакова, завоевал золотую медаль.

К соревнованию спортсмена подготовили тренеры Рустем  Ерназаров, Равшан Рузикулов и Елмурат Тасмурадов.

И.Матеков,

ККИА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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