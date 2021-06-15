"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Спорт ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ПОБЕДА КАРАКАЛПАКСТАНСКОГО БОРЦА 8-13 июня этого года в польской столице Варшаве состоялся рейтинговый борцовский турнир UWW "Poland Open-21". В нем по греко-рим­ской борьбе в весовой категории 82 килограммов успешно выступил Жалгасбай Бердимуратов из Каракалпакстана. В предварительных раундах он не оставил никаких шансов хозяину ковра Ивану Нилипюку 11:3, затем одолел эстонского борца Ранета Кальйолу. В полуфинале выиграл у сильного соперника из Швеции Алекса Бьюрберга Кессидиса. В решающей схватке, победив украинца Ярослава Фильчакова, завоевал золотую медаль. К соревнованию спортсмена подготовили тренеры Рустем Ерназаров, Равшан Рузикулов и Елмурат Тасмурадов. И.Матеков, ККИА. Сәне: 15.06.2021 09:55:43 1 мәрте оқылды