"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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«ЖЕНЩИНА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-2021»

Вот уже в течение пяти лет по инициативе Каракалпакского республикан­ского Совета Либерально-демократической партии Узбекистана проводится конкурс "Женщина предприниматель-2021". Данный конкурс каждый год открывает новые имена людей, достигших больших успехов в предпринимательской деятельности.

На днях в Ходжейлийском районе прошел районный этап данного конкурса. В нем приняли участие 10 женщин-предпринимателей, представивших свою продукцию.

В ходе конкурса заведующий отделом Исполнительного комитета Политического Совета Либерально-демократической партии Узбекистана Г.Халмуратова, главный специалист Совета руководителей фермерских, дехканских хозяйств и приусадебных участков Ходжейлийского района К.Байменова, главный специалист Ходжейлийского районного отделения Торгово-промышленной палаты Узбекистана Ю.Казаков и другие отметили огромную роль женщин-предпринимателей в развитии экономики района.

По итогам конкурса были выявлены лучшие. Первого места была удостоена руководитель ООО "Каракалпактекстиль" Н.Худайбергенова, которая получила путевку на республиканский этап конкурса, второй стала ремесленница Г.Сабирова, а третье место разделили руководитель фермерского хозяйства "Анорбой бузчи" Ш.Худайбергенова и частный предприниматель Г.Кеунимжаева.

— В последние шесть лет я занимаюсь предпринимательством, — говорит Н.Худайбергенова. — Мы в основном шьем школьную форму, зимнюю одежду, форменную одежду для служащих и принимаем различные заказы. В настоящее время обеспечили занятость 20 женщин района. На конкурс мы представили продукцию прикладного искусства. Отрадно, что конкурс "Женщина-предприниматель" дает нам возможность обменяться опытом с другими предпринимателями и побуждает нас еще больше работать над собой и реализовывать новые пути саморазвития.

Х.Халилаева.

На снимке: во время конкурса.