Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:06:01, 15.06.2021
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрная сфера

ПРОИЗВОДСТВО КОКОНОВ ШЕЛКОПРЯДА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Завершается сезон сбора первого и второго урожаев коконов тутового шелкопряда. В этом году почти 13,5 тысячи коробок грен четыре шелководческих кластера республики, среди которых два новых,   раздали фермерам и шелководам республики. 

ООО "Бустон силк" и ООО "Жайхун силк" уже не первый год  заключают договора  с фермерами и шелководами, предоставляя им грены и оплачивая их услуги. С этого года приступили к работе еще два  — ООО "Turtkul Silk Carpets" и  "KKR Ipak  Cluster".

Самый большой объем производства тутового шелкопряда приходится на амударьинских шелководов, которые получили 3960 коробок грен от ООО "Жайхун силк". Заключили договора с данным предприятием фермеры и шелководы  Ходжейлийского, Тахиаташского, Канлыкульского, Нукусского, Кегейлийского и Шуманайского районов. В общей сложности  "Жайхун силк" распределил среди них свыше 5 тысяч коробок грен, из которых свыше 4 тыс. коробок приходится на первый урожай, остальное  — на второй.

Что касается  ООО "Бустон силк", ООО "KKR Ipak  Cluster" и ООО "Turtkul Silk Carpets", они заключили договора с фермерами и шелководами Элликкалинского, Берунийского и Турткульского районов соответственно и передано 2,7 тысячи, 2,9 тысячи и 2,5 тысячи коробок грен.  Как отметил  руководитель ООО "Коракалпогистон Агро-пилла" Д.Хужаков, 80 процентов  переданных коробок  передано для получения первого урожая, остальная — для второго. В августе намечается также сбор третьего и четвертого урожаев.

Для бесперебойной работы предприятий  в этом году  кластеры наметили получить 749 тонн за счет первого и второго урожаев. Уже собрано свыше 725 тонн  коконов. Средняя урожайность составляет 56-57 тонн с коробки.

Нужно отметить  активную работу гренной фабрики ООО "Турткул силк Ворм Про", которая уже с прошлого года начала заготовку грен на нынешний сезон и в этом году, как сообщает ООО "Коракалпогистон Агро-пилла", поставила местным предприятиям свыше 10 тысяч коробок грен для производства первого и второго урожаев. В третий и четвертый сезон предприятие  наметило  поставить 4 кластерам 1340 коробок грен. В то время как  еще несколько лет назад  от 40 до 60 процентов коробок грен закупалось за рубежом. В этом году  импортная грена составляет лишь 20 процентов. Директор ООО "Турткул силк Ворм Про" Батыр Юлдашев также сообщил, что предприятие занимается производством племенной грены и для первых урожаев  передано 300 коробок. Племенная грена прошла сертификацию на выживаемость и заболеваемость,  поэтому предприятие будет постепенно наращивать ее производство.

Важно отметить, что в шелководческой отрасли задействовано большое количество сезонных работников. Так,  в ООО "Турткул силк Ворм Про"  в этом сезоне  работало около 400 сельских семейств и может быть задействовано и большее количество. Перспективная отрасль обладает большим потенциалом и  должна охватить всю республику, тем самым  обеспечит сезонной работой жителей села и увеличит  экспортные возможности шелководческих кластеров. 

Уже в ближайшие дни первый и второй урожаи коконов будут собраны.

И.ПЕТРУШИНА

2 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF