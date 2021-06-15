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Аграрная сфера

ПРОИЗВОДСТВО КОКОНОВ ШЕЛКОПРЯДА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Завершается сезон сбора первого и второго урожаев коконов тутового шелкопряда. В этом году почти 13,5 тысячи коробок грен четыре шелководческих кластера республики, среди которых два новых, раздали фермерам и шелководам республики.

ООО "Бустон силк" и ООО "Жайхун силк" уже не первый год заключают договора с фермерами и шелководами, предоставляя им грены и оплачивая их услуги. С этого года приступили к работе еще два — ООО "Turtkul Silk Carpets" и "KKR Ipak Cluster".

Самый большой объем производства тутового шелкопряда приходится на амударьинских шелководов, которые получили 3960 коробок грен от ООО "Жайхун силк". Заключили договора с данным предприятием фермеры и шелководы Ходжейлийского, Тахиаташского, Канлыкульского, Нукусского, Кегейлийского и Шуманайского районов. В общей сложности "Жайхун силк" распределил среди них свыше 5 тысяч коробок грен, из которых свыше 4 тыс. коробок приходится на первый урожай, остальное — на второй.

Что касается ООО "Бустон силк", ООО "KKR Ipak Cluster" и ООО "Turtkul Silk Carpets", они заключили договора с фермерами и шелководами Элликкалинского, Берунийского и Турткульского районов соответственно и передано 2,7 тысячи, 2,9 тысячи и 2,5 тысячи коробок грен. Как отметил руководитель ООО "Коракалпогистон Агро-пилла" Д.Хужаков, 80 процентов переданных коробок передано для получения первого урожая, остальная — для второго. В августе намечается также сбор третьего и четвертого урожаев.

Для бесперебойной работы предприятий в этом году кластеры наметили получить 749 тонн за счет первого и второго урожаев. Уже собрано свыше 725 тонн коконов. Средняя урожайность составляет 56-57 тонн с коробки.

Нужно отметить активную работу гренной фабрики ООО "Турткул силк Ворм Про", которая уже с прошлого года начала заготовку грен на нынешний сезон и в этом году, как сообщает ООО "Коракалпогистон Агро-пилла", поставила местным предприятиям свыше 10 тысяч коробок грен для производства первого и второго урожаев. В третий и четвертый сезон предприятие наметило поставить 4 кластерам 1340 коробок грен. В то время как еще несколько лет назад от 40 до 60 процентов коробок грен закупалось за рубежом. В этом году импортная грена составляет лишь 20 процентов. Директор ООО "Турткул силк Ворм Про" Батыр Юлдашев также сообщил, что предприятие занимается производством племенной грены и для первых урожаев передано 300 коробок. Племенная грена прошла сертификацию на выживаемость и заболеваемость, поэтому предприятие будет постепенно наращивать ее производство.

Важно отметить, что в шелководческой отрасли задействовано большое количество сезонных работников. Так, в ООО "Турткул силк Ворм Про" в этом сезоне работало около 400 сельских семейств и может быть задействовано и большее количество. Перспективная отрасль обладает большим потенциалом и должна охватить всю республику, тем самым обеспечит сезонной работой жителей села и увеличит экспортные возможности шелководческих кластеров.

Уже в ближайшие дни первый и второй урожаи коконов будут собраны.

И.ПЕТРУШИНА