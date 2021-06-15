"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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10 июня этого года Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т.Нарбаева прибыла с рабочей поездкой в Каракалпакстан.

В этот же день глава верхней палаты парламента страны с Председателем Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камаловым посетили Элликкалинский район.

Здесь сначала состоялось ознакомление с деятельностью созданного на территории сельского схода граждан "Акчакуль" учебного центра по профессиональному обучению женщин и молодежи. В данном центре проведены беседы с женщинами, включенными в "женскую тетрадь", "молодежную тетрадь".

Затем были рассмотрены проекты по работе в разрезе махаллей, обеспечению занятости женщин, включенных в "женскую тетрадь". Организован диалог с членами Консультативного центра по вопросам женщин.

Далее была изучена работа, проделанная в Молодежном центре труда, который расположен на территории махаллинского схода граждан "Бустон".Т.Нарбаева провела беседу с работающими здесь женщинами.

Председатель Сената побывала также в Амударьинском районе. Приехав в махаллинский схода граждан "Дурунки", она провела беседу с активистами схода граждан и молодежью. В ходе встречи группе молодежи, достигших заметных успехов в сферах образования, науки, спорта, вручены памятные подарки.

Затем Т.Нарбаева ознакомилась с деятельностью агрофирмы "Уртакалъачорвадори". Агрофирма в минувшем сезоне произвела более двух тонн высококачественного мёда. Председатель Сената дала высокую оценку усилиям руководства предприятия по обеспечению занятости молодежи, наращиванию производства полезного продукта.

Она также побеседовала с группой самозанятых женщин и интересовалась условиями труда.

В этот же день состоялось совещание актива района, на котором были высказаны предложения по усилению работы Кенгаша, направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития. В ходе мероприятия группе лиц, включенных в "железную тетрадь", "женскую тетрадь", вручены подарки.

11 июня Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан побывала в Бозатауском и Кегейлий­ском районах.

Сначала она посетила теплицу, созданную в районном центре на площади 1 га, побеседовала с женщинами, включенными в "женскую тетрадь" и "молодежную тетрадь".

Затем ознакомилась с деятельностью текстильного комбината "Boz-tex", являющегося одним из крупнейших производственных предприятий района, а также условиями, созданными здесь для рабочих. Также трем работницам предприятия, включенным в "молодёжную тетрадь" вручены современные швейные машины.

Следует отметить, что данное предприятие введено в эксплуатацию 1 декабря 2020 года с целью организации производства готовой швейной продукции на земельном участке площадью 1,8 га, выделенном из резервного фонда хакимията района на основании постановления Президента Республики Узбекистан от 11 ноября 2020 года № 4889 "О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах". Общая стоимость проекта составляет 905 млрд сумов. Предприятие перерабатывает 11 тысяч тонн хлопкового волокна в год, производит 8-9 тысяч тонн пряжи. На сегодняшний день на предприятии работают 159 работников, предприятие производит 1 млн 200 тыс единиц готовой продукции в год.

Следующий объект — современный "Молодежный центр", созданный в районном центре. Председатель Сената встретилась здесь с одаренной и инициативной молодежью района и рассказала о сути и содержании проводимых в нашей стране реформ, направленных на поддержку молодежи и женщин. В ходе встречи молодые люди рассказали о своих достижениях, планах на будущее.

Далее Т.Нарбаева встретилась с депутатами Бозатау­ского районного Кенеса народных депутатов. На встрече подчеркивалась особая роль депутатов, являющихся народными представителями, в успешной реализации сегодняшних реформ и необходимость повышения их активности.

После этого она побывала в доме жительницы района Улзады Джуманазаровой и высоко оценила работу организованной ею теплицы.

Председатель Сената вручила бытовую технику 21 женщине, потерявшей кормильца и нуждающейся в социальной защите.

После этого Т.Нарбаева побывала на "Аллее ремесленников" в районном центре, стоимость которой оценивается в 1,3 миллиарда сумов. Здесь она ознакомилась с производимой мастерицами продукцией, уделила особое внимание вопросам поддержки женщин-ремесленниц, устранения их проблем.

В этот же день Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т.Нарбаева побывала и в Кегейлийском районе.

Глава верхней палаты парламента приняла участие в церемонии открытия школы "Устоз-шогирд", созданной на территории сельского схода граждан "Кумшунгуль" в целях профессионального обучения женщин и молодежи в кластере "Кегейли Хунарманд". На церемонии открытия хаким района Д.Утемуратов рассказал участникам мероприятия о целях создания школы "Устоз-шогирд".

Отмечено, что дерево "Американская ива" является сырьем для изготовления мебели и различных корзин, что играет важную роль в развитии семейного предпринимательства. При участии специалистов можно привлечь жителей, особенно молодежь, к плетению корзин и изготовлению других бытовых изделий. Предприниматель К. Жураев, отвечая на вопросы гостей, подчеркнул, что целью посадки на 10 га "Американ­ской ивы" является обеспечение занятости местного населения и всесторонняя поддержка граждан, включенных в специальные тетради. По его словам, только в этом году начата посадка 1 млн саженцев.

Также Т.Нарбаева ознакомилась с деятельностью женщин, включенных в "железную" и "молодежную" тетради, обучающихся плетению корзин, высказала свои предложения по дальнейшему расширению сферы ремесленничества.

После этого Председатель Сената встретилась с женщинами-предпринимательницами Кегейлийского района, выслушала их пожелания и проблемы.

В завершение мероприятия ряд женщин получили ценные подарки.

ККИА