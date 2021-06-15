"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

о восемнадцатой сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан

12 июня этого года в Нукусе состоялась восемнадцатая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В работе сессии, проведенной в форме видеоконференцсвязи, приняли участие члены правительства, руководители секторов, представители средств массовой информации.

Депутаты избрали Секретариат сессии и утвердили повестку дня.

По первому вопросу повестки дня — "О проекте Закона Республики Каракалпакстан "О Комитете Конституционного надзора Республики Каракалпакстан" (в новой редакции) — выступила председатель комитета Жокаргы Кенеса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции З.Реймова. По данному вопросу также выступил депутат от избирательного округа №57 "Таза жол" Р.Маткурбанов, после чего депутаты приняли Закон.

Затем сессия рассмотрела вопрос "О проекте Закона Республики Каракалпакстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Каракалпакстан". После выступления заместителя председателя комитета по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции У.Жалменова принято соответствующее постановление.

Далее депутатами рассмотрен вопрос "Об отчете Совета Министров Республики Каракалпакстан по исполнению плана мероприятий, разработанного на основе Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения" Республике Каракалпакстан". По этому вопросу с докладом выступил Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев. По докладу депутатами принято постановление.

После этого заслушана информация первого заместителя министра экономического развития и сокращения бедности Республики Каракалпакстан А.Шамуратова о состоянии рейтинговых показателей социально-экономического развития города и районов, планах дальнейших практических мер в данном направлении и ходе устранения выявленных недостатков. Сессия по рассмотренному вопросу приняла соответствующее постановление.

По следующему вопросу повестки "Об отчете Совета Министров, хакимов города и районов по работе в рамках решения проблем граждан, включенных в "молодежную тетрадь", выступил заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан М.Жуманов. По данному вопросу дали информации хаким Тахиаташского района И.Маткаримов, хаким Турткульского района Р.Шамуратов. По рассмотренному вопросу сессия также приняла постановление.

Далее региональный представитель Уполномоченного по правам человека Олий Мажлиса Республики Узбекистан (Омбудсман) в Республике Каракалпакстан З.Реймова отчиталась перед депутатами о деятельности регионального представителя за первый квартал 2021 года. По отчету депутаты приняли соответствующее постановление.

Затем сессией рассмотрен вопрос "Об избрании заместителя председателя суда Республики Каракалпакстан". В соответствии с требованиями Конституции Республики Каракалпакстан и Закона Республики Узбекистан "О судах", депутаты одобрили представление Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан об избрании Ктайбекова Бахрама Курбанбаевича на должность заместителя председателя суда Республики Каракалпакстан по экономическим вопросам, выдвинутого на основании постановления Высшего судейского совета Республики Узбекистан по согласованию с Президентом Республики Узбекистан. Депутаты одобрили представление и приняли соответствующее решение.

Далее депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в состав некоторых комитетов и комиссий Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и приняли соответствующее постановление.

Сессия утвердила постановления Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, принятые в период между сессиями.

На этом восемнадцатая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан завершила свою работу.

ККИА