"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ РЕСПУБЛИКИ В Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе водных видов спорта состоялся чемпионат Каракалпакстана по плаванию среди юношей и девушек 2004-2006 годов рождения. В соревновании приняли участие более ста юных плавцов — победителей городского и районных этапов. По итогам состязаний в общекомандном зачете победу одержала команда — хозяйка турнира из РСДЮСШ водных видов спорта, на втором месте расположились плавцы Нукусского колледжа олимпийских резервов, призовую тройку замкнула команда из Чимбайского района. Победители награждены призами от организаторов чемпионата. ККИА Сәне: 15.06.2021 09:30:49 4 мәрте оқылды