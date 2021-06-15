ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ РЕСПУБЛИКИ
В Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе водных видов спорта состоялся чемпионат Каракалпакстана по плаванию среди юношей и девушек 2004-2006 годов рождения.
В соревновании приняли участие более ста юных плавцов — победителей городского и районных этапов.
По итогам состязаний в общекомандном зачете победу одержала команда — хозяйка турнира из РСДЮСШ водных видов спорта, на втором месте расположились плавцы Нукусского колледжа олимпийских резервов, призовую тройку замкнула команда из Чимбайского района.
Победители награждены призами от организаторов чемпионата.
ККИА