Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:05:24, 15.06.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ РЕСПУБЛИКИ

В Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе водных видов спорта состоялся чемпионат Каракалпакстана по плаванию среди юношей и девушек 2004-2006 годов рождения.

В соревновании приняли участие более ста юных плавцов — победителей городского и районных этапов.

По итогам состязаний в общекомандном зачете победу одержала команда — хозяйка турнира из РСДЮСШ водных видов спорта, на втором месте расположились плавцы Нукусского колледжа олимпийских резервов,  призовую тройку замкнула команда из Чимбайского района.

Победители награждены призами от организаторов чемпионата.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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