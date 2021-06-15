"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Промышленность

НАРАЩИВАЯ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сегодня кожевенное производство во многих странах является одной из ведущих отраслей, где используются передовые достижения науки и новейшие технологии. Данная сфера успешно развивается и в Узбекистане, в том числе, в нашей республике.

— Нукусское СП ООО "ORIENT TECHNOLOGY" на протяжении более чем десяти лет занимается выпуском хромированного полуфабриката "wet-blue" из шкур крупного и мелкого рогатого скота, — рассказывает директор данного предприятия Роман Давидов. — Предприятие оснащено современным итальянским оборудованием. Мощность завода позволяет перерабатывать 4800 тонн сырья в год.

В 2019 году специалистами из Италии сделан монтаж оборудования по производству готовой кожи. Для этих целей взяли банковский кредит. С приобретением и установкой нового оборудования, мощность завода по переработке шкуры КРС с 400 тонн в месяц, увеличена до 650-700 тонн сырья.

В начале прошлого года было налажено производство готовой крашеной кожи в объеме 8 000-12 500 кв.м в месяц, а в год — 150 000.

В перспективе планируем наладить производство кожаной обуви из сырья собственного производства. В настоящее время почти выполнена основная часть строительных работ здания обувной фабрики. С осуществлением данного проекта будет наложено производство готовой кожаной обуви в объеме 300 000 пар в год.

СП "ORIENT TECHNOLOGY" в 2020 году было экспортировано 43 352 штук кожевенного полуфабриката хромового дубления "wet-blue" на сумму свыше 1,2 млн. долларов США. Данный показатель ниже по сравнению с 2019 годом. Причиной снижения объёма экспорта как в натуральном, так и в суммарном выражениях является пандемия коронавируса, которая охватила практический весь мир, в том числе наш рынок сбыта — страны Европы.

Руководством предпринимаются меры по диверсификации рынка сбыта продукции и увеличения объёма экспортируемой продукции в 2021 году, в частности, проведены консультации по сбыту продукции кожевенного полуфабриката хромового дубления "wet-blue" в Китай и другие страны.

Записала М.ТУРАЕВА

НА СНИМКАХ: производственный процесс на предприятии.