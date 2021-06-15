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ФЕЕРИЯ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ

В течение трех дней в Бозатауском районе и городе Нукусе проходил Республиканский фес­тиваль голоса молодежи.

Как известно, во время поездки в Каракалпакстан 2 октября 2021 года, глава нашего государства предложил провести заключительный этап Республиканского фестиваля голоса молодежи в Бозатауском районе.

В региональных этапах в формате кастинга состязания были организованы в двух воз­растных категориях — от 6 до 15 лет и от 16 до 30 лет в направлениях "Национальное исполнение", "Опера" и "Эстрада". Победители данных этапов съехались в нашу республику.

Состязания по направлению "Национальное исполнение и искусство бахши" шли во Дворце культуры Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, по направлению "Эстрада" — в Каракалпакском государственном театре юных зрителей, а в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха номинировали по направлению "Опера".

В Молодежном центре Бозатауского района состоялась научно-практическая конференция с участием молодых ученых в области искусства. Выступившие на ней начальник Каракалпакского республиканского управления Агентства по делам молодежи, сенатор А.Данияров и другие отметили высокий уровень государственной поддержки одаренной молодежи.

В этот день были организованы конкурс по искусству вышивки, соревнование по баскетболу на кубок начальника государственной налоговой инспекции Бозатауского района, по киберспорту.

В рамках фестиваля в районе прошла выставка изделий национального ремесленничества, в которой экспонировались образцы национальной одежды, музыкальных инструментов, ковровые изделия и другие, представленные 32 ремесленниками из шести районов. Лучшим из них вручены специальные дипломы и ценные призы от ассоциации "Хунарманд", Агентства по делам молодежи, Каракалпакского управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

В районном молодежном парке имени Бердаха был проведен фестиваль каракалпакских национальных блюд. На нем представители всех районов продемонстрировали свои кулинарные искусства. Алтынай Зарипова из Чимбайского района заняла первое место, второй была Гульбахар Хайтбаева, представительница Муйнака Гульмира Батырбаева стала третьей. Также были определены лучшие по отдельным номинациям.

На центральном стадионе района состоялись гала-концерт и церемония награждения лауреатов Республиканского фестиваля голоса молодежи.

Так, среди 6-15-летних в направлении "Национальное исполнение и искусство бахши" не было равных Севинч Жовлиевой из города Ташкента, Махлиё Нарбоева из Хорезма завоевала второе место, третьим был признан Байрамбай Жиенбаев, в возрастной категории 16-30 лет первые места у Ботирджона Рахманова из Хорезмской и Эльдара Турсунова из Ташкентской областей, вторые места достались Абдурахману Абдиназарову из Сурхандарьи и Гульчирой Бахшиллаевой из Бухары, третьи места — Хуморе Махаматкуловой из Навоийской области и Бекджану Рахимову из Кашкадарьи.

В направлении "Опера" среди номинантов младших возрастов победителями и призерами стали Нышанбек Мырзабаев из Республики Каракалпакстан, Умрбек Йулдашев из Хорезма и Кристина Петросян из Ташкент­ской области. Среди 16-30-летних лучшим был признан Амирзода Джуманиязов из Хорезмской области, второе и третье места достались нашему земляку Шыразу Турсынбаеву и Хадиче Имамназаровой из города Ташкента. Лучшими эстрадными исполнителями среди 6-15-летних стали, соответственно, Фирдавс Авезов из Ташкента, каракалпакстанка Миясар Даулетбаева и Гульвора Маджидуллаева из Наманганской области. Среди старшей возрастной категории трех призовых мест удостоены Мусагали Молдабаев из Каракалпакстана, Умаршаш Сайдалиев из Джизака и представитель Ташкента Дильшод Джалалов.

Победители получили денежные призы по 50 миллионов сумов каждый, вторые призеры — по 25 миллионов, занявшие третье места — по 15 миллионов сумов.

В заключительном гала-концерте и церемонии чествования лауреатов фестиваля приняли участие заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов, директор Агентства по делам молодежи Узбекистана А.Саъдуллаев и заместитель Председателя Совета Министров республики М.Жуманов.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.