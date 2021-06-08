"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ВКЛАД МОЛОДЕЖИ В ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

Нынешняя экологическая ситуация в регионе Приаралья, сложившаяся после высыхания Аральского моря, является глобальной проблемой, которая затронула не только Узбекистан, но и весь мир.

Мы верим в наши силы и знания, которые позволят нам минимизировать существующие негативные последствия и восстановить регион Приаралья, если мы объединим усилия и будем действовать сообща.

4 июня 2021 года совместно с Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан, Экологической партией и Экологическим движением Узбекистана, Агентством по делам молодежи, GIZ (Германское общество по международному сотрудничеству) и другими партнерами ПРООН провела в городе Муйнак мероприятие на тему "Всемирный день окружающей среды: Аральское море, инновации, молодежь и партнерство". Основной целью семинара было вовлечение молодежи в диалог о мерах по созданию зоны экологических инноваций и технологий в регионе Приаралья.

18 мая 2021 года Генеральная Ассамблея ООН приняла специальную резолюцию об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, с целью поощрения исследовательской и научно-консультативной деятельности по восстановлению и улучшению окружающей среды, сохранению природных ресурсов и повышению качества жизни в регионе. В резолюции подчеркивается важность активизации регионального сотрудничества в осуществлении совместных мер по преодолению последствий кризиса в Приаралье и стабилизации экологической ситуации в регионе.

Более 60 представителей молодежи из Ташкента и Нукуса, а также из Муйнака приняли участие в семинаре, который охватил ряд тем, касающихся зеленого восстановления, поддержки ПРООН в развитии региона Приаралья, экологически ориентированного регионального развития, деятельности по облесению на дне Аральского моря и многих других. После семинара участники присоединились к экологической акции по сбору мусора на Кладбище кораблей и встретились с участниками веломарафона, посвященного Всемирному дню окружающей среды, которые добирались до конечного пункта назначения — Муйнака.

Мероприятие получило также поддержку со стороны Совместной программы "Продвижение творческого и инновационного потенциала молодежи и уязвимого населения посредством укрепления их адаптационного потенциала для решения проблем экономической и продовольственной безопасности в уязвимых сообществах региона Приаралья", реализуемой ПРОООН, Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией (ФАО), финансируемой Многопартнерским трастовым фондом ООН по человеческой безопасности (МПТФ) для региона Приаралья в Узбекистане.

Совместная программа также предусматривает продвижение предпринимательской деятельности среди молодежи в сфере сельского хозяйства в Муйнакском, Бозатауском и Кунградском районах Каракалпакстана, которые выбраны в качестве пилотных территорий. Основное внимание будет уделяться наращиванию потенциала молодых фермеров и предпринимателей в области развития сельского хозяйства, производства и предоставления услуг, что, как ожидается, улучшит экономическое благосостояние уязвимых общин.

В целом, Совместная программа направлена на объединение общих усилий по созданию условий для разработки и внедрения экологически чистых технологий, принципов "зеленой" экономики, методов энерго- и водосбережения, предотвращение дальнейшего опустынивания и экологической миграции, развитие экотуризма и других инициатив.

ПРООН продолжает оказывать помощь в повышении эффективности и внедрения инноваций в Каракалпакстане, продвигая интеллектуальные и цифровые сообщества с благоприятной инфраструктурой для расширения прав и возможностей молодежи, женщин, а также уязвимых групп населения, включая людей с инвалидностью, семьи, возглавляемые женщинами и трудовых мигрантов.

М.ТУРАЕВА