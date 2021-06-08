"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЛЮДИ НАШЕГО КРАЯ

ТВОРЧЕСТВО, СОЗВУЧНОЕ СЕРДЦУ

Бибисара Кунназарова не выглядит на свой возраст — худощавая, с лучистыми карими глазами, улыбчивая, она не позволяет годам одержать над собой верх.

Через несколько лет она будет отмечать свой семидесятилетний юбилей. Оставаться энергичной и молодой помогает творчество, созвучное ее сердцу.

Ворота в доме Кунназаровых в одной из махаллей города Нукуса открыты практически всегда и в любую погоду. К Бибисаре-апе приходят девочки и женщины, мечтающие научиться ткать ковры, вышивать, изготавливать украшения для юрты, сувениры, сумки, кошельки из шерстяных нитей. Мастерица не отказывает никому.

Секретам ковроткачества ее саму полвека назад обучила мама, а потом красавица Бибисара вышла замуж, и о ремесле пришлось забыть на долгие годы.

Молодая семья переехала из Муйнака в Чимбайский район, потом перебралась в Нукус. Рождение детей, работа заведующей детским садом, учителем русского языка, заместителем директора Дворца пионеров, пенсия.

На заслуженный отдых Бибисара-апа вышла в 2003 году, помогала детям, а у их у нее восемь, растить внуков, поднимала самых младших, после смерти мужа.

Все это время в ней жила мечта —вернуться к любимому занятию, выучить тому, что еще помнит, невесток, дочерей и внучек.

— В 2018 году решилась попробовать, села за станок и дело пошло. Оказалось, руки еще не забыли, как за ним работать — рассказывает она. — О том, что станет нашим маленьким семейным бизнесом, тогда и не думала. Дочь Рита и внучка Малика мои курсы прошли за десять дней. Теперь они сами дают уроки мастерства в свободное от учебы и работы время.

Рита Давлетниязова ведет кружок художественного творчества в детском центре "Баркамол авлод", Малика — студентка факультета дошкольного образования Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза.

Изготовлением баскуров — узорчатой тесьмы для оформления юрты занимаются все вместе, когда есть заказы. Декоративными лентами из шерсти украшают не только жилище кочевников, но и отели, офисы, рестораны, квартиры — это актуально, стильно и, наконец, просто красиво.

— Конечно, основной заказ поступает от тех, кто собирает юрту. С развитием туризма, в том числе этнологического и экологического, спрос на юрты растет, — продолжает Б.Кунназарова — У юрты может быть от 4 до 26 крыльев, основ, на чем она держится. Чем их больше, тем соответственно, длиннее лента — баскур. А значит, и ткать ее приходится дольше.

Ни одна юрта не обходится без аякбау — плетеных из цветных шерстяных нитей шнуров, с кисточками внизу. Каждая из кистей символизирует ребенка, рожденного в семье. Красные или бордовые цвета — дочери, а кисти темных цветов — сыновья.

Сплести косицу и завязать ее специальным узлом непросто. Требуется и терпение, и сила. Этим ремеслом в семье занимается Данияр, один из сыновей Бибисары-апы.

— Узел имеет особое значение, символику, он как бы скрепляет семью, держит всех вместе, — говорит Рита. — Прежде чем сделать все, как положено, Данияр долго "тренировался", десятки раз развязывал и связывал старинный аяк бау, который хранился у нас дома.

Рита и ее дочь Малика не только ткут баскуры для юрты, но и изготавливают сюзане с каракалпакским орнаментом, которое вышивают не иглой, а крючком. Узор выходит ровный и гладкий, и выглядит, словно 3D, им же украшают сумки и кошельки, панно.

Одна из комнат в доме Бибисары-апы выделена под мастерскую, здесь стоят ковроткацкие станки и специальные столики для вышивальщиц. Школьниц обучают бесплатно по договору, составленному с Каракалпакским республиканским отделением Ассоциации ремесленников "Хунарманд" Узбе­кистана. Эти же курсы прошли женщины, включенные в "женскую тетрадь", несколько из них стали надомницами и тоже теперь работают под заказ.

— Мы не сдаем свои изделия в сувенирные магазины, там, как правило, их трудно заметить среди другой продукции. Мы работаем с индивидуальными заказчиками, которых становится больше. Обычно одни из них, передают информацию о нас своим знакомым по цепочке. Рекламы мы пока также не делаем, и свои изделия в социальных сетях не выставляем, — признается Б.Кунназарова. — Конечно, если нас будут приглашать на выставки и ярмарки, мы с удовольствием примем в них участие, но пока это случается редко.

Мечта мастерицы и ее помощников создать в махалле, где они живут, этнографическую деревню. Юрта у семьи есть, как и все, что нужно для ее убранства снаружи и внутри.

— Мы можем знакомить с бытом каракалпакской семьи, обычаями и традициями, учить печь хлеб в тандыре, готовить национальные блюда, давать мастер-классы по вышивке и ковроткачеству для туристов, — рассуждает ремесленница. — Думаю гостям, приехавшим в Нукус, как из Парижа и Нью-Йорка, так и Бухары и Ташкента, будет интересно прикоснуться к нашей культуре.

К любимому делу Бибиасара-апа вернулась через 50 лет, она считает, что никогда не поздно превратить увлечение юности в семейное предприятие. Получать от него стабильный доход, давать знания, обеспечивать будущее внукам, и заниматься тем, к чему лежит душа.

А.Аминова