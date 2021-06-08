"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Пресс-тур

ШКОЛА БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На основании постановления Президенте Республики Узбекистан "О мерах по образованию Президентских школ" от 20 февраля 2019 года в Нукусе, Хиве, Намангане и Ташкенте были открыты Президентские школы. Определены цели, задачи и главные направления школы.

Несмотря на то, что прошло совсем немного времени со дня открытия учебного заведения, за этот короткий срок учащиеся Президентской школы города Нукуса добились весомых результатов, причем, не только в нашей стране, но и за рубежом. В настоящее время 24 первые ласточки — выпускники школы уже поступили в высшие образовательные учреждения США, Великобритании, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Венгрии, Австрии и международные университеты, чьи филиалы открыты в Узбекистане.

Как живут ребята в Президентской школе, по каким программам обучаются, как проходят их будни — чтобы получить ответы на эти и другие вопросы получили журналисты и блогеры нашей республики в ходе прошедшего недавно пресс-тура.

Участники пресс-тура ознакомились с условиями проживания учащихся школы, кружком робототехники, гостиницей, где проживают зарубежные преподаватели, осмотрели спортивную площадку, закрытый бассейн, столовую, библиотеку, лаборатории, наблюдали за процессом занятий.

Стоит отметить, что здесь созданы лучшие условия для глубокого освоения знаний, не только теоретических, но и практических. А уроки проводятся одним местным и одним зарубежным преподавателем (носителем языка).

— Процесс обучения в нашей школе осуществляется на английском языке по программе "STEAM-образование" (Science — естественные науки, Tech­nol ogy — технологии, En­gineering — техническое творчество, Art — искусство, Mathematics — математика), — говорит исполнительный директор Президентской школы Нурсулу Балтабаева. — В настоящее время здесь работают 8 преподавателей из Канады, США, Кении, Кубы, Филиппин, ЮАР и 25 местных преподавателей, которые прошли специальный отбор.

Учащиеся школы активно принимают участие в различных международных олимпиадах. По результатам международной олимпиады Seamo они завоевали 2 бронзовые медали, получили 6 международных сертификатов, на международной олимпиаде МАА АМС 10 — 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали, в международной олимпиаде МАА АМС 8 — 2 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. В творческом конкурсе по английскому языку WRIN­ING WORLD CUP завоевали одну бронзовую медаль.

В этом году в Президентскую школу прием документов в онлайн- режиме ведется с 5 по 25 июня. В 5 и 6 классы принимают по 24 ученика. Подробную информацию о подаче документов можно получить на сайте portal.prima.uz. Стоит отметить, что документы учащихся, которые будут сдавать вступительные экзамены в Президентскую школу, нужно отправлять на этот же сайт. Экзамены пройдут в два этапа. Первый этап пройдет с 20 по 25 июля, а второй — с 20 по 23 августа.

После ознакомления с Президентской школой прошла пресс-конференция. В ней приняли участие исполнительный директор Президентской школы в Нукусе Н.Балтабаева, академический директор Марк Лестер, заместители директора М.Шлымбетова, Н.Татлымуратов, М.Насыров и лидер Союза молодежи школы Б.Шарибаев.

В ходе пресс-конференции они ответили на вопросы журналистов и блогеров.

Школа больших возможностей открывает двери своим будущим ученикам.

Х.Халилаева