"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Археология

ТРЕТИЙ СЕЗОН ЭКСПЕДИЦИИ

Третий сезон работает в Каракалпакстане Южно-Приаральская каракалпакско-российская комплексная археологическая экспедиция, занимаясь изучением Большой Кырк-Кыз калы и курганного могильника Гунжели.

На первом объекте работы ведутся второй сезон, на втором — третий, продолжение работ в третий сезон говорит о намерении двух сторон развивать сотрудничество. Важно отметить, что в экспедиции принимают участие сотрудники с каракалпакской стороны Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук, Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан им. И.В.Савицкого (в качестве стажеров), со стороны российской — Музея народов Востока, Института востоковедения РАН. В экспедиции также участвует представитель Института археологии имени А. Х. Маргулана из Казахстана.

В мае проведены работы на первом объекте — Большой Кырк-Кыз кале, археологи работают здесь второй сезон. Как отмечает начальник экспедиции с каракалпакской стороны В.В.Ягодин, данный объект привлекает своей неизученностью, ранее здесь проводились лишь визуальные наблюдения. Однако, сам объект представляет собой большой укрепленный город с цитаделью, расположенный вдоль древней Акчадарьинской дельты Амударьи. Город и территория вокруг него была плотно заселена, имеются усадьбы, планировки полей, плантации винограда, ремесленные мастерские, среди них и цеха по литью металла. Предварительная датировка городища согласно найденным артефактам — V-IV вв. до н.э., V-VI вв.н.э. Примечательный факт, в первый сезон были обнаружены следы использования краски на комках глины в западном загородном комплексе, что навело на мысль об имеющейся на объекте настенной живописи, в этом году эти предположения подтвердились, было изъято несколько фрагментов, на которых прослеживается орнаментальный рисунок. Работы проводились одновременно на трех раскопах: в районе цитадели, в западном загородном комплексе и предположительно в храмовой постройке в северной части городища.

Интересные находки обнаружены на западном загородном комплексе: необычная живопись, с использованием зеленого и белого цветов, это удивительные находки, по причине того, что ранее зеленый, а тем более белый цвет краски не применялся нигде на территории древнего Хорезма. На рисунке видна прорисовка кистью. Сам рисунок на найденном фрагменте живописи напоминает цветок на зеленом фоне. По версии археологов, орнамент мог располагаться на фризе. Нужно отметить оригинальность живописи, аналогов похожей на нее на других объектах не обнаружено. Живописный фрагмент более изящный, чем, например, акшакалинские. Здесь же были вскрыты отверстия под опоры для деревянных колонн в одном из помещений, а также сакральные отверстия для отправления религиозного культа. На этом же раскопе найдены признаки горения, что соответствует сакральным кострам, в случае, если этот объект был храмом.

— До сих пор мы не определились с функциональным назначением западного загородного комплекса, — говорит В.В.Ягодин — Был ли это храм или дворцовый комплекс? Точных указаний мы пока не нашли.

Относительно третьего раскопа археологи предполагают, что это было храмовое помещение, так как план помещения напоминает аналогичный объект на Акшахан-кале. В частности, на раскопе заложена траншея с востока на запад длиной 27 м, где открылись обводные коридоры. Что касается двора, то он лежит на поверхности, или, возможно, стены сильно оплывшие до уровня двора. В центральной части двор выложен кирпичом размером 40х40 см. Здесь же видны напластования культурных слоев. Найдено много керамики для исследования. Один из последних хумов датируется VIII в.н.э., рядом с которым находился тандыр.

Среди артефактов — монета, ее нашли на самом городище, на поверхности. На монете изображение, о котором можно сказать после ее очистки.

Впереди — подготовка отчетов работы экспедиции. Как отметил В.В.Ягодин, в работе экспедиции участвовали лучшие российские специалисты по Древнему Хорезму: кандидат исторических наук, заведующий отделом Древнего Хорезма Музея народов Востока С.Б.Болелов, доктор исторических наук, заведующий центром археологии Передней и Центральной Азии Института востоковедения РАН А.С. Балахванцев и архитектор экспедиции, кандидат исторических наук, сотрудник Музея народов Востока М.С Балганова. Со сторон каракалпакской в раскопках принимал участие представитель НИИ гуманитарных наук ККО АН Узбекистана Н. Сапаров.

Вторая часть экспедиции приступит к работе в августе-сентябре на курганном комплексе Гунжели, где будут изучаться курганные захоронения.

И.ПЕТРУШИНА