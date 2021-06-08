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КРЕПКАЯ ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ

Недавно в Совете Министров Республики Каракалпакстан в форме открытого диалога прошло мероприятие под названием "Приаральский регион станет зоной экологических инноваций и технологий".

Мероприятие было организовано Национальной ассоциацией электронных средств массовой информации совместно с Министерством иностранных дел, Министерством экономического развития и сокращения бедности, Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан и Советом Министров Каракалпакстана.

Перед началом диалога участники посмотрели выступление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и видеоролик о ходе социально-экономического развития Республики Каракалпакстан за последние четыре года.

В ходе диалога Председатель Совета Министров республики К.Сариев рассказал о масштабных мерах, осуществляемых по инициативе главы нашего государства по коренному улучшению качества и уровня жизни населения региона.

Отмечалось, что выдвинутое Президентом Ш.Мир­зиёевым предложение об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий одобрено международным сообществом и на 75-й сессии Генассамблеи ООН была принята соответствующая резолюция Организации Объединенных Наций. Эту весть наш народ встретил с огромным воодушевлением и радостью. Примечательно, что соавторами документа стали 60 государств из разных регионов мира.

Также участники открытого диалога отметили, что за последние 4 года в Приаральском регионе достигнуты значительные успехи. Так, уровень централизованного питьевого водоснабжения в Каракалпакстане увеличился с 40% до 67,1%, в том числе 61 сход граждан впервые подключен к системе централизованного водоснабжения. Кроме того, построено 25 новых медицинских учреждений, реконструировано 38 медицинских объектов, 21 медицинское объединение оснащено медицинским оборудованием и инструментами на почти 70 миллиардов сумов.

За указанный период вступили в строй 13 новых дошкольных образовательных учреждений. Вкупе с этим, за счет организации 75 ДОУ на основе государственно-частного партнерства, 357 частных детсадов уровень охвата детей дошкольными учреждениями вырос с 32,2% до 62,1%, то есть в два раза.

При непосредственной поддержке Президента в Муйнакском районе возведено 20 новых многоквартирных жилых домов, введен в эксплуатацию ряд производственных и социальных объектов.

В ходе мероприятия его участники заслушали видеообращения ряда зарубежных ученых и экспертов.

Представители средств массовой информации получили ответы на интересующие их вопросы.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.