"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения

ГРАНДИОЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Как известно, во время своей поездки в Каракалпакстан 2 октября 2020 года Президент нашей страны Ш.Мирзиёев предложил провести заключительный этап Республиканского фестиваля голоса молодежи в Бозатауском районе.

В региональных этапах в формате кастинга состязания были организованы в двух возрастных категориях от 5 до 15 и от 16 до 30 лет в направлениях «Национальное исполнение», «Опера» и «Эстрада».

7 июня этого года в Нукусском международном аэропорту и на железнодорожном вокзале прошли торжественные церемонии встречи участников финального этапа. В этот же день в Амфитеатре районного центра Бозатау состоялся гала-концерт в честь открытия фестиваля. Также были организованы спортивные соревнования, интеллектуальный турнир «Заковат» и другие.

Мероприятия, предусмотренные программой фестиваля, будут продолжены.

ККИА