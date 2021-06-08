"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Производство

КОРЕНЬ СОЛОДКИ: ВОСТРЕБОВАНА КАК НИКОГДА

Узбекско-британское СП ООО "Lico-Roots" в Берунийском районе ведет свою деятельность с 2002 года. Оно, в основном, занимается выращиванием, сбором, переработкой и экспортом корня солодки. Предприятие является членом Ассоциации организаций по производству и переработке солодки и других лекарственных растений и Ассоциации экспортеров Узбекистана. Переработанная продукция экспортируется в различные страны мира.

— Наше предприятие имеет производственные площади 7,14 га в Берунийском и 1,97 га в Тахиаташском районах, — рассказывает заместитель директора предприятия по коммерческим делам Серик Ильясов. — За последние четыре произвелиэкспорт высушенных корнй солодки насумму 2,5 млн. долларов США.В первом квартале этого года экспорт готовой продукции составил 317 тыс. долларов.

На сегодняшний день в Берунийском районе создано 300 гектаров культивируемых плантаций солодки. Но в настоящее время эти масштабы недостаточны. Мы планируем выращивать корень солодки собственными силами, причем на более чем 3000 гектарах. Но, пока, с отводом земли есть некоторые проблемы. Ведь при собственном выращивании нам удастся обеспечивать полный цикл и не будем зависеть фермерских хозяйств, владеющими дико­растущей солодкой.

В прошлом году в период пандемии, как и всем предприятиям страны, нам пришлось пережить немало трудностей, однако, благодаря поддержке государства нам удалось не только сохранить численность персонала, но и увеличить его. В текущем году численность работников составляет 150 человек, из которых 30 — на постоянной основе.

Наше предприятие поставляет на внешний рынок качественный и экологическичистый продукт. Выращенная на землях нашего Каракалпакстана — у дельты Амударьи солодка высоко ценится в мире.

Охрана лекарственных растений, рациональное использование природных ресурсов, сооружений плантаций по выращиванию лекарственных растений и их переработка, повышение экспортного потенциала отрасли, а также интеграция образования, науки и производства указаны приоритетными задачами постановлении Президента Республики Узбекистан "О мерах по охране, культурному выращиванию, переработке дикорастущих лекарственных растений и рациональному использованию имеющихся ресурсов" от 10 апреля 2020 года.Данным документом, наряду с некоторыми областями, и наша республика указана как специализирующейся на выращивании солодки.

С целью дальнейшего усиления акцента на государственной поддержке и стимулировании экспортной деятельности субъектов предпринимательства 7 мая 2020 года также было принято постановление Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшей поддержке экспортной деятельности". Данный нормативный акт предусматривает принятие мер по выходу на новые рынки и укрепление собственных позиций на традиционных рынках путем увеличения объема экспорта продукциив условиях растущей конкуренции на мировых рынках.

Руководство предприятия намерено увеличить объем сбора семян солодки и контролировать посев и освоение земель, пригодных для выращивания солодки, в том числе вокруг арыков и канав, чтобы хотя бы частично компенсировать сокращение природных ресурсов семян. Также предприятие готово совместно с Каракалпакским филиалом АН Республики Узбекистан и КГУ имени Бердаха проводить совместные исследования.

Ухудшение экологической ситуации, увеличение объемов сбора и переработки корня солодки из года в год приводит к значительному сокращению имеющихся природных ресурсов. В связи с этим, для полноценного удовлетворения потребности в корне солодки, требуется серьезная работа по созданию плантаций культурным способом. Руководством в этом направлении служитпостановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по эффективной организации производства и промышленной переработки солодки и других лекарственных растений", согласно которому в нашей республике к 2023 году предусмотрено создание новых плантаций на 25 тыс. гектарах земли.

Записала М.Тураева