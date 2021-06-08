"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Медиа-тур

ТАХТАКУПЫР: УВЕРЕННОЙ ПОСТУПЬЮ

Самым отдаленным из северных районов нашей республики является Тахтакупырский. Он расположен на расстоянии 110 километров от города Нукуса. В настоящее время здесь проживают 40 тысяч 600 человек. Специализация района — животноводство. Широкие и необъятные просторы территории района занимают пастбища, где происходит выпас крупного и мелкого рогатого скота.

Недавно для журналистов и блогеров пресс-службой Совета Министров Республики Каракалпакстан был организован медиа-тур в Тахтакупырский район.

Гостей торжественно встретил хаким района Жамбул Адилов и другие ответственные лица данного района. Нам представилась возможность ближе ознакомиться с сегодняшними условиями жизни тахтакупырцев, которые стараются идти в ногу со временем и вносят свой вклад в развитие района.

Первым пунктом посещения стало Тахтакупыр­ское государственное лесное хозяйство. Оно было образовано в 1973 году. Общая площадь, отведенная под лесные насаждения, составляет более 367 тысяч гектаров, из которых почти 106 тысяч гектаров занимает культурное лесоводство, а 63 гектара выделено для посева декоративных деревьев.

— В нашем хозяйстве в настоящее время работают 78 сотрудников, — говорит его директор Базарбай Турдыбаев. — В целях дальнейшего развития лесного хозяйства на основании Постановления Президента Республики Узбекистан ведется существенная работа по сохранению, защите, рациональному использованию и восстановлению лесного хозяйства.

В хозяйстве до сегодняшнего дня выращено 44 117 различных саженцев. При хозяйстве сооружена теплица, где выращиваются лимоны и помидоры. В лесном хозяйстве вот уже 3 года делится своим опытом Шермухаммад Махмудов из Намангана.

Мы попрощались с тенистыми и красивыми местами лесного хозяйства. Нас ждали другие объекты.

В 2018 году в Тахтакупырском районе начало свою деятельность ООО "Агрокомплекс Каракалпакстан", специализирующееся на животноводстве, занимающее 6 гектаров земли. По словам исполнительного директора общества Бахтияра Сабурова, на сегодняшний день здесь имеется 150 голов крупного рогатого скота породы симменталь, завезенных из Германии. От одной коровы этой породы получают 30-40 литров молока в день. Для животных созданы все необходимые условия. Сейчас они проходят адаптационный период. Здесь также имеется и 200 голов коров мясной породы казахской белоголовки. Каждый день их осматривает ветеринар. На приобретение вышеназванных пород коров потрачено более 5 млрд. сумов кредитных средств.

Участников медиа-тура ждали и в пчеловодческом производственном кооперативе "Зулейха асаларичи". В районе 30 молодых людей получили субсидию для начала предпринимательской деятельности. Один из них — руководитель этого кооператива Расул Утемуратов. В прошлом году он получил льготный кредит в размере 30 млн. сумов. Здесь производят мед и занимаются его поставкой на рынок. Р.Утемуратов обеспечил работой 35 молодых людей, входивших в "железную тетрадь".

В 2020 году в рамках реализации программы "Благоустроенное село" на территории ССГ "Кара ой" открылось новое дошкольное учреждение №15.

— В настоящее время в трех группах воспитывается 93 детей, — говорит заведующая учреждением Шынаргул Аспетуллаева. — Для полноценного развития подрастающего поколения здесь созданы разные кружки — рисования, танца и пения, изучения английского, также работает спортивная секция.

Современное здание, в котором расположено это дошкольное учреждение, стало украшением аула, а детишки с радостью спешат каждый день сюда, ведь здесь открывается для них путь в удивительный мир, мир знаний и полезных увлечений.

Следующим пунктом нашего маршрута стало ООО "Good salt product", где производится соль из местного сырья, добываемого в горах Боршитау. Руководитель — Иманходжаев Аскаржон. В настоящее время здесь работают 30 человек. Они промывают соль 5 раз, затем упаковывают. Завод экспортирует свою продукцию в Афганистан, обеспечивая своей продукцией не только нашу республику, но и зарубежные рынки. Сотрудники работают в две смены, они обеспечены питанием и для них созданы условия для бесперебойной деятельности.

Затем для представителей СМИ и блогеров был организована пресс-конференция, где были затронуты самые актуальные вопросы и предложения, касающиеся условий жизни и экономики Тахтакупыра. Хаким района ответил на вопросы участников медиа-тура.

Затем журналисты и блогеры приехали в самый далекий ССГ "Белтау", расположенный в 40 километрах от райцентра и находящийся вблизи горы "Боршитау" и озера "Кара терен". Он вошел в государственную программу "Благоустроенное село" и здесь сегодня ведется масштабная работа по благоустройству. Население "Белтау" в основном занимается земледелием, выращивая на приусадебных участках овощи и фрукты. Недавно сюда приехали специалисты из Бухары, которые изготовили тандыры и обучили этому жителей села.

— Несколько лет назад наш аул выглядел заброшенным, — говорит жительница Оразгул Сыдыкова. — Многие жители покинули родной край. Но сейчас, вы сами видите, в наших арыках течет вода, возводятся новые здания и аул преображается с каждым годом.

По словам председателя ССГ "Белтау" Мухтара Наурызбаева, в настоящее время здесь проживают 167 семей. Они занимаются земледелием, садоводством, женщины работают в швейных цехах, занимаются предпринимательством по различным направлениям народного хозяйства.

В завершение медиа-тура была организована экскурсия на гору "Боршитау" и озеро "Кара терен", где журналисты воочию убедились, как сегодня здесь реализуется туристический потенциал района. Красивая природа и местный ландшафт оставили незабываемое впечатление у журналистов и блогеров.

Х.ХАЛИЛАЕВА