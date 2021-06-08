Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:52:22, 08.06.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПЛОДОТВОРНАЯ ПОЕЗДКА РОССИЙСКОЙ УЧЕНОЙ

Татьяна Александровна Аникеева, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, руководитель Центра исламских рукописей Института востоковедения Российской Академии наук, приехала в Узбекистан всего на несколько дней, чтобы ознакомиться с   рукописями, хранящимися   в библиотечном фонде Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана. Между этими институтами заключен договор о взаимном сотрудничестве, в рамках которого и состоялась поездка российского ученого в нашу страну.

— Незадолго до моего приезда фонд института пополнился новыми рукописями, поступившими из Чимбайского района на арабском, персидском и тюркских языках. Коллегами была проделана большая работа, связанная с атрибуцией, составлением краткого списка, что позволяет в полной мере проводить дальнейшее исследование, — говорит Татьяна Александровна. — Как правило, и здешний фонд не исключение, в рукописном собрании всегда присутствуют рукописи на арабском языке. Обычно, это выдержки из Корана, сочинения религиозного содержания, по мусульманской догматике, нормам и правилам поведения в Исламе, проповедям и проведению служб. Все они переписывались и бережно хранились в мечетях, вакуфных библиотеках, семьях, а затем были переданы в библиотеку института.  Фонд научного учреждения также содержит большое количество дастанов на узбекском и каракалпакском языках, среди которых "Тахир и Зухра", "Гарибашик", "Бахрам ва Гуламдан", "Алпамыс", "Едиге" и другие известные произведения.  Многие из них переписывались   уже в ХХ веке, это было актуальным до середины 50-х-60-х годов прошлого столетия. Что касается рукописей на персидском языке, то это часто поэмы Саади, в том числе "Гулистан". Помимо этого в фонд поступают литографии, старопечатные книги, которые люди когда-то собирали для домашней библиотеки. Это  издания,  выпущенные  в  знаменитой    типолитографии    Ташкента  Г.Х. Арифджанова,  литографии  О.А. Порцева, книги, напечатанные в Казани и Санкт-Петербурге в начале прошлого века. Каждая из работ уникальна по-своему: это и светские сочинения, и рукописи на религиозную тематику, и фольклор, хранящиеся в фонде института. Есть рукописи, которые довольно сильно повреждены или не имеют начала или конца и их сложно атрибутировать, установить дату переписки можно только по каким-либо косвенным данным.  Но ценность собрания не в его древности, а в том, что эти культурные памятники сохранены для новых поколений. Необходимым первым этапом научного использования, историко-культурного, текстологического и филологического изучения арабографичного рукописного собрания является подробное описание манускриптов.

Зачастую следующим, после каталогизации, атрибуции и описания, шагом является оцифровка манускриптов, как, например, это делают в Великобритании, Франции и Катаре. В научных центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Махачкалы также запущены различные проекты по цифровизации рукописей. В создании цифровых копий манускриптов исследователи видят прежде всего возможность наибольшей сохранности того или иного рукописного собрания при максимально долгом его использовании, а также это дает возможность познакомиться с ними большому количеству людей.

Важно отметить, что 70 % документов, хранящихся в Каракалпакском научно-исследовательском институте гуманитарных наук оцифровано. Теперь очередь за рукописями, с установкой специального оборудования, заявка на приобретение которого уже подана, они обретут вторую жизнь.

Руководитель Центра исламских рукописей Института Востоковедения РАН  Т.Аникеева надеется, что у нее будет возможность вновь приехать в Нукус, чтобы возобновить исследования.  Российским ученым и их   каракалпакским коллегам предстоит большая работа, а значит, сотрудничество будет продолжаться.

А.Аминова

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