"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ВЕТЕРАНЫ-ВОЛЕЙБОЛИСТЫ НА ВТОРОМ МЕСТЕ

В городе Ургенче впервые был проведен чемпионат Узбекистана по волейболу среди ветеранов, где наша команда завоевала второе призовое место.

Дружина ветеранов, ведомая известным специалистом Аллаяром Казаковым, в полуфинале обыграла соперников из Ферганской области, однако в решающем матче уступила волейболистам Андижанской области, став, таким образом, второй на турнире.

В состав команды Каракалпакстана входили Азат Казаков, Бахрам Казаков, Аскар Табынбаев, Салибай Сейтов, Ансатбай Ерлепесов, Расул Машарипов, Маман Сарыбаев (все из Нукуса), беруниец Нурбек Аллабергенов, Нурабулла Минажев из Караузяка и Рузимбай Курбанбаев, представлявший Турткульский район.

На днях в Каракалпакском государственном университете имени Бердаха состоялась церемония чествования волейболистов, на которой от имени негосударственной некоммерческой организации «Veteransportshi» были вручены памятные призы.

ККИА