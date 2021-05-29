"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ВРУЧЕНЫ НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ

На днях в Информационно-библиотечном центре Республики Каракалпакстан состоялась церемония вручения группе библиотекарей нагрудного знака "Ахборот-кутубхона аълочиси" ("Отличник информационно-библиотечного дела").

Принятое 7 июня 2019 года постановление главы нашего государства "О дальнейшем совершенствовании информационно-библиотечного обслуживания населения Республики Узбекистан" стало важным этапом в дальнейшем совершенствовании библиотечного обслуживания населения, укреплении материально-технической базы учреждений сферы, поощрении библиотекарей за многолетний добросовестный труд. Соответственно, постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2020 года учрежден нагрудной знак "Ахбороткутубхона аълочиси".

В ходе торжественного мероприятия нагрудные знаки были вручены директорам: Нукусского районного информационнобиблиотечного центра Лизахан Нурумбетовой, Муйнакского — Актенге Ембергеновой и Тахиаташского — Несибели Султановой, а также главному библиотекарю информационно-ресурсного центра Каракалпакского государственного университета Раушан Калмурзаевой, заведующей отделом республиканской библиотеки для слепых Эльмире Утамбетовой.

ККИА