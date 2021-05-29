"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ЗАЛОГ СВОБОДЫ И ПРОЦВЕТАНИЯ

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан "О подготовке и проведении на высоком уровне празднования тридцатилетия государственной независимости Республики Узбекистан" от 17 декабря 2020 года в нашей республике начались организационно-практические, духовно-просветительские и информационно-разъяснительные мероприятия под девизом "Нам жить в новом Узбекистане — свободной и процветающей стране!".

В частности, на мероприятии под девизом "Новый Узбекистан — Новый Ренессанс", организованном в общеобразовательной школе №46 города Нукуса, выступили руководитель Республиканского центра духовности и просветительства М.Ходжиматов, народная артистка Узбекистана М.Йулчиева, актер Узбекского государственного драматического театра, заслуженный артист Узбекистана Х.Ташпулатов и другие.

Они отметили, что в результате кардинальных преобразований, проводимых во всех сферах социально-экономической и общественно-политической жизни, наша страна добивается весомых успехов в деле реального наполнения содержания идеи "От национального возрождения — к национальному прогрессу". Процессы либерализации, зримые результаты экономических реформ, рост авторитета нашего государства на международной арене вселяют в сердца граждан чувства радости и надежды.

В текущем году будет широко праздноваться тридцатилетие государственной независимости.

Во всех уголках нашей страны идет подготовка к проведению этого великого праздника. С этой целью в настоящее время организовываются культурно-просветительские мероприятия с участием видных ученых, известных творческих личностей, представителей общественных организаций.

С удовлетворением следует отметить, что за короткий исторический промежуток времени приняты действенные меры по решению самых насущных проблем населения, обеспечению занятости граждан, последовательному повышению их реальных доходов, сохранению общественной безопасности, межнационального мира и согласия, устойчивому развитию сфер культуры, науки, образования, медицины и спорта.

— Результаты преобразований можно увидеть на примере Республики Каракалпакстан, — говорит народная артистка Узбекистана Муножат Йулчиева.

В этот же день в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Крепкая семья — опора общества", а на территории махаллинского схода граждан "Бестобе" города Нукуса под девизом "Моя махалля — моя гордость!" прошла встреча с гражданами.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.