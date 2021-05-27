"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Сотрудничество

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Изучение языков сегодня приобрело большую актуальность. Для этого есть множество способов — начиная от языковых курсов, цент­ров, школ, заканчивая профессиональным образованием в вузах.

Возможность выбора языков для профессионального изучения реализует важную задачу развития полиязыковой направленности национального образования и его стремления выйти на передовые рубежи в системе мирового образовательного пространства. Этому способствуют современные технологии обучения, высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава, участие зарубежных специалистов в учебном процессе, возможность осуществления программ академической мобильности для обучающихся и ППС и многое другое.

Евразийский национальный университет имени Л.H.Гумилева является одним из ведущих вузов Республики Казахстан. В стенах вуза обучаются студенты из Южной Кореи, Китайской Народной Республики, Франции, Кыргызстана и Узбекистана. Вместе с тем кафедрой русской филологии реализуется и программа выездной академической мобильности.

Благодаря заключению Меморандума о взаимопонимании между Нукусским государственным педагогическим институтом имени Ажинияза и Евразийским национальным университетом имени Л.Н.Гумилева кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии ЕНУ А.Хамидова приняла участие в научно-методическом семинаре "Диалог сотрудничества: НГПИ им. Ажинияза — ЕНУ им. Л.Н. Гумилева".

Центральным событием международного мероприятия стало общее собрание участников на факультете иностранных языков узбе­кистан­ского вуза-партнера. Открыла встречу заведующая кафедрой русского языка и литературы НГПИ имени Ажинияза, доцент А.Ходжаниязова. Она подчеркнула важность расширения партнерских связей и развития сотрудничества с вузами международного уровня, к которым относится ЕНУ: "Сотрудничество с одним из ведущих вузов Казахстана явилось для нашего института очередным достижением". Также на семинаре с докладами выступили проректор по науке и инновациям П.Калханов, проректор по учебной работе М.Жумамуратов, декан факультета иностранных языков И.Дильманов и профессор кафедры русского языка и литературы К.Кощанов.

Интересным и содержательным было выступление А.Хамидовой. Она рассказала об истории вуза, о широкой сети международных связей с зарубежными вузами-партнерами и хороших возможностях студентов, магистрантов и докторантов ЕНУ реализовать себя в научной деятельности. Затем участникам семинара был представлен видеоролик о достижениях кафедры русской филологии.

В завершение А.Хамидова ответила на вопросы партнеров и выразила надежду на то, что международные связи вузов будут расширяться и укрепляться. Ведь качественная реализация совместных программ вузов-партнеров на всех уровнях образования позволяет надеяться на то, что они будут выпускать достойные кадры, готовые работать на благо своих стран.

Ю.Богданова,

старший преподаватель кафедры русской филологии ЕНУ

им. Л.Н.Гумилева, г.Нур-Султан (Республика Казахстан).