"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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В ШАХМАТНУЮ СЕКЦИЮ С ПЕРВОГО КЛАССА

Три раза в неделю второклассник Батырбек Бердимуратов приходит в Республиканскую специализированную детскоюношескую школу по игровым видам спорта и легкой атлетике, чтобы сразиться в шахматы и в очередной раз обыграть своих соперников. Исполнительный директор Федерации шахмат Республики Каракалпакстан Куралбай Джакашев считает, что у мальчика есть все шансы стать настоящим профессионалом.

Батырбек, как и другие ребята, выбравшие шахматную секцию, стараются не пропустить ни одно занятие. Шестьдесят с лишним мальчишек и девчонок приезжают в эту спортивную школу с разных концов Нукуса, где их ждут самые незабываемые впечатления.

— В секцию мы принимаем детей с первого класса, многие приводят сюда своих друзей, — рассказывает тренер Жадигер Нурабуллаев. — Конечно, любой наставник старается работать на результат, и каждая победа воспитанника, это и его личное достижение. Есть ребята, которых играть в шахматы научили родители, и к нам они при-ходят, чтобы отточить мастерство. Но чаще всего мы начинаем обучать с азов, используя различные методики. Каждой отдельной фигуре мы посвящаем отдельное занятие, чтобы ребенок понял, какая роль отведена каждой из них. Конечно, чем раньше он начнет заниматься, тем больше у него шансов в будущем.

Давлетбай Нуратдинов учится в пятом классе, он — чемпион Каракалпакстана по шахматам. Останавливаться на достигнутом он не собирается, а к проигрышам относится философски, извлекая из них соответствующие выводы. Сегодня он один из тех, кого тренеры видят в числе лучших юных шахматистов страны. Гумисай Каипбаева тоже защитила чемпионский титул, четвертоклассница подает большие надежды и уже поставила перед собой цель выиграть чемпионат Узбекистана.

— Секцию я выбрала сама, после занятий продолжаю тренироваться дома. Продумываю ходы, разбираю ситуацию, учусь просчитывать соперника. До гроссмейстера мне, конечно же, пока далеко, но я постараюсь им стать обязательно, — говорит Гумисай.

— Есть много причин, отдать детей в шахматную секцию. Занятия развивают логическое мышление, память и внимание, все это пригодится им в жизни, — говорит тренер Республиканской специализированной детскоюношеской школы по игровым видам спорта и легкой атлетике Сапар Алламуратов. — Важно верить в своего воспитанника, делать все, чтобы эта игра осталась с ним на всю жизнь.

А.АМИНОВА