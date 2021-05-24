"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Сотрудничество

ПЛОДОТВОРНЫЕ СВЯЗИ УГЛУБЛЯЮТСЯ

Делегация во главе с ректором Каракалпакского государственного университета имени Бердаха А.Реймовым побывала недавно в Республике Беларусь, где ознакомилась с опытом работ высших учебных заведений.

Так, в Белорусском государственном технологическом университете гостей тепло приветствовал ректор вуза Игорь Войтов и проинформировал их о ходе подготовки специалистов, последних изменениях в образовательном процессе, рассказал о международных связях. Здесь члены нашей делегации ознакомились с новейшими научно-техническими разработками, научными достижениями студентов БГТУ. Гости также непосредственно ознакомились с деятельностью кафедр химической технологии вяжущих материалов, технологии неорганических веществ и общей химической технологии, а также Центра физико-химических методов исследования.

Гости высоко оценили образовательный процесс в учебном заведении и высказали свои предложения по развитию и углублению сотрудничества.

В настоящее время два вуза осуществляют совместную программу по подготовке специалистов по таким специальностям магистратуры, как "химические технологии (по отраслям)" и "машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов".

В рамках поездки состоялась встреча с магистрантами КГУ, обучающимися в данном вузе. По завершении программы визита ректор КГУ А.Реймов был награжден медалью "За заслуги перед БГТУ".

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.