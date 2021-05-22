"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Выставки

«ВЕЛИЧИЕ СЕМЬИ»

На днях в Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана открылась выставка талантливого художника, члена Творческого объединения искусств Узбекистана Казахбая Хожамуратова под названием "Величие семьи", посвященная Международному дню семьи.

Торжественную часть выставки открыли советник Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан по культуре Г.Изентаева, председатель Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана У.Утегенова, народный художник Республики Каракалпакстан Ж.Лепесов и другие, которые дали хорошую оценку работе молодого художника и пожелали творческих успехов.

В выставленных картинах К.Хожамуратова отражается величие семьи, о том, как надо бережно относиться к родным людям, уважение и любовь к семейным традициям и самые яркие чувства между главой семьи и хозяйки дома.

К.Хожамуратов родился в 1986 году в Кегейлийском районе. Окончив в 2005 году Специализированную школу искусств Республики Каракалпакстан, он поступает на отделение "Художник-постановщик кино" Института дизайна и изобразительного искусства имени К.Бехзода в Ташкенте. В 2011-2013 годах К.Хожамуратов успешно проходит учебу на отделении магистратуры по монументальной живописи вышеназванного института.

К.Хожамуратов воспитывает молодых художников в Специализированной школе искусств Республики Каракалпакстан, НГПИ имени Ажинияза. А в настоящее время он является старшим преподавателем кафедры "Искусство" КГУ имени Бердаха. Занимается научной работой.

В 2009 году открылась его первая персональная выставка под названием "Симфония двух чудес" в галерее Дома кино в Ташкенте, в 2011 году работы К. Хожамуратова были представлены на групповой выставке в галерее Союза молодежи Узбекистана в Ташкенте, в 2018 году его необычные картины украшали выставку "108-й поворот", организованной Каракалпакским отделением Академии художеств Узбекистана. В том же году мастер кисти становится победителем Каракалпакского Республиканского тура конкурса "Самый великий, самый дорогой" в номинации "Самая лучшая работа в изобразительном искусстве".

На выставке "Величие семьи" были представлены 34 работы художника, в которых отражены внутренний мир художника, мысли творческого человека. Картины художника "Шымылдык", "Автопортрет", "Рождение", "Непрочитанное письмо", "Кумар ана", "Письмо матери" и другие, созданные в разные годы деятельности, были в центре внимания зрителей выставки.

— Я почувствовала особый подход художника Казахбая Хожамуратова к теме семьи, — говорит искусствовед Шохиста Абдурахманова. — Особенно мне понравились его работы "Шымылдык", "Красота двух чудес", которые отражают самые нежные и чистые чувства любви и уважения двух влюбленных людей. Словно слышишь философские рассуждения и идеи художника. Посетив выставку, я получила большое удовольствие и наслаждение.

Х.ХАЛИЛАЕВА,

Фото М.Хабибуллаева.