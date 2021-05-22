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СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЖЕНЩИН

20 мая этого года состоялось выездное заседание Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам развития региона Приаралья, посвященное решению проблем женщин, их социальной поддержке.

В мероприятии, проведенном в форме видеоконференцсвязи, приняли участие сенаторы, депутаты Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, руководители соответствующих сфер.

Заседание вступительным словом открыл заместитель Председателя Жокаргы Кенеса А.Давлетов.

Заместитель председателя вышеуказанного комитета Б.Матмуратов остановился на важности рассматриваемого вопроса и ряде актуальных задач в данном направлении. По вопросу повестки дня выступили первый заместитель министра по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан Г.Маруфова, первый заместитель министра по поддержке махалли и семьи Каракалпакстана М.Ахмедова, рассказавшие о мерах по обеспечению занятости женщин, включенных в "женскую тетрадь", выделению им приусадебных земельных участков, созданию благоприятных условий для занятия предпринимательством.

Указанные меры реализуются на основе постановления Кабинета Министров

Республики Узбекистан "О социальной поддержке семей, женщин и молодежи, нуждающихся в материальной поддержке и помощи" от 28 апреля текущего года.

Проблемы решаются посредством применения системы "махаллабай" и целенаправленного ведения "женской тетради".

По Республике Каракалпакстан в "женскую тетрадь" включены 24519 женщин, из них 22484 женщинам оказана практическая помощь. В частности, обеспечена занятость 8008 женщин, профессионально обучены 2402 женщины, 2949 женщинам выделены кредиты для предпринимательской деятельности, 685 женщин получили приусадебные земельные участки.

Отремонтированы жилища 64 женщин-инвалидов I группы, 2083 женщинам оказана медицинская, 838 — правовая, 905 — психологическая помощи. По рассмотренному вопросу принято соответствующее решение комитета.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.