"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения

ВНИМАНИЕ БУДУЩИМ БАНКИРАМ

Можно с уверенностью сказать, что сегодняшние преобразования в разных сферах народного хозяйства ощущаются на каждом шагу. Банковская система — не исключение.

На основании Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг» от 23 марта 2018 года многие банки нашей страны ведут работу, приносящую свои результаты, коренным образом изменив ее качество, создавая удобства для своих клиентов. В последние годы банки создают в своей структуре подразделения цифрового бизнеса и стремятся быть в тренде цифровизации страны.

В целях освоения новых современных методов работы многие банки нашей республики отправляют своих сотрудников на стажировку в зарубежные страны. Там они изучают технологии по повышению скорости и качества банковских сервисов, развитию электронных каналов привлечения и обслуживания клиентов, безопасности информационных систем в сети Интернет.

По мере цифровизации Республики Узбекистан потребность в современных электронных продуктах в банковском секторе будет только расти. Вот почему цифровая трансформация — единственный правильный путь к успешному банковскому бизнесу.

Цифровая трансформация — это преобразование информационных систем и бизнес-модели банка с фокусом на развитие цифрового бизнеса, что позволяет создавать и развивать новые сервисы и услуги в современной информационной среде и в сети Интернет.

Каракалпакским Республиканским Управлением акционерного коммерческого банка «Агробанк» в целях внедрения современной бизнес-модели в 2019-2020 годы была разработана «дорожная карта», и многие сотрудники банка проходили стажировку в банках России, Турции и других стран мира. Банк ведет совместную работу с компанией «Suntronix Pte. Ltd» Республики Сингапур.

Отрадно, что нынешние банкиры осознают важность привлечения перспективных кандидатов и ответственно подходят к воспитанию нового поколения банковских сотрудников с фокусом на цифровизацию услуг.

— С 2020 года при Агробанке создан учебный центр, куда были привлечены бизнес-тренеры и международные эксперты, — говорит руководитель Каракалпакского Республиканского Управления акционерного коммерческого банка «Агробанк» Бердибек Сейтназаров. — В настоящее время студенты 4 курсов проходят учебную программу у бизнес-тренеров Э.Эшматова и А.Тогоева, которые приехали к нам из головного офиса в Ташкенте. Студенты приобретают практические навыки работы в банке, а самые талантливые зачисляются в кадровый резерв для трансформации.

Также, мы пригласили для встречи с выпускниками экономического факультета КГУ имени Бердаха международных экспертов из России — А.Желтова и А.Шаройко и из Азербайджанской Республики — Э.Абдуллаева.

— Мы хотим, чтобы молодые люди постоянно повышали свои компетенции в цифровых технологиях, занимались саморазвитием и вышли в итоге на новый уровень банковского мышления, который соответствует требованиям цифровой трансформации, — говорит Алексей Желтов. — Тогда мы сможем создать армию талантов, которая и будет реализовывать проекты цифровой трансформации, внедряя новые информационные системы и продукты, удовлетворяющие современные потребности клиентов. — Мы всегда готовы помочь им в этом. Вот почему мы с радостью оставляем свои контакты студентам для консультаций.

Гости, которые имеют опыт работы в зарубежных странах, подробно рассказали о том, как добились в жизни таких успехов, став международными экспертами по цифровизации банковского бизнеса. Студенты с большим интересом слушали интересные факты из их биографий и задавали вопросы.

В Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, Агробанк протягивает студентам руку помощи, знакомя с перспективами развития банковской системы и важной информацией для дальнейшего развития профессионального потенциала этих молодых талантов.

Х.Халилаева.

На снимке: чествование зарубежных гостей.