Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:54:26, 19.05.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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РУКОВОДИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ НАВЕСТИЛ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов посетил Каракалпакский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии.

В здании филиала руководитель республики и ответственные лица приняли участие в видеоселекторном совещании под руководством Президента страны, посвященном мерам совершенствования оказания онкологической помощи.

На совещании М.Камалов проинформировал о мерах по профилактике, ранней диагностике и эффективному лечению онкологических заболеваний, высказал свои предложения по устранению недостатков в этой области.

На видеоселекторном совещании глава государства определил ряд ключевых задач по качественному улучшению лечения.

Затем Председатель Жокаргы Кенеса ознакомился с условиями лечения, проведал детей с онкологическими заболеваниями, вручил им подарки. В ходе беседы с родителями детей и специалистами лечебного учреждения были обсуждены конкретные проблемы лечебного процесса и пути их решения. Ответственным руководителям даны соответствующие поручения.

По завершении встречи работники филиала и родители больных детей выразили искреннюю признательность Президенту нашей      страны, руководителям республики за оказываемую заботу.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса

Республики Каракалпакстан.

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