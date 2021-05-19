"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ В ТАХИАТАШЕ

В Тахиаташском районе прошла церемония открытия Центра медицинской диагностики и швейного цеха при АО «Тахиаташская ТЭС».

В мероприятии приняли участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, глава правительства республики К.Сариев, представители Азиатского банка развития, Тахиаташской ТЭС, Министерства здравоохранения Каракалпакстана.

Руководитель республики сердечно поздравил гостей и жителей района с пуском в эксплуатацию современного медицинского учреждения и нового производственного объекта.

Было отмечено, что в АО «Тахиаташская ТЭС», обеспечивающем электроэнергией не только нашу республику, но и соседние области, большое внимание уделяется и вопросам социального развития.

Затем гости ознакомились с уровнем оснащенности Центра диагностики и рабочим процессом швейного цеха.

В Центре установлена аппаратура для магнитно-резонансной томографии (МРТ), а также аппараты для электрокардиограммы, видеоэндоскопии, ультразвуковой диагностики, стоматологическое и другие виды современного оборудования.

Швейный цех будет занят изготовлением повседневной мужской и женской одежды, спецодежды для работников станции.

Вступление в строй двух новых объектов позволило в целом создать 65 новых рабочих мест.

ККИА