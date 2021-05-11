"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЭКОЛОГИЯ

ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ ВЫСОХШЕГО ДНА АРАЛА

Среди разраставшихся соленых песков Арала выросло зеленое "море".

Сегодня посадки саксаула, черкеза и других солеустойчивых растений создали новые лесные экосистемы, где появились зайцы, лисицы, фазаны. Чем больше будет леса, тем легче будет дышать жителям Приаралья.

Лесомелиорация на высохшем дне Аральского моря входит в комплекс мер, направленных на оздоровление экологической обстановки в данном регионе. Аральское море начало высыхать во второй половине 60-х годов прошлого столетия, и сейчас площадь осушенного дна составляет около 6 миллионов гектаров. Из них на территории Узбекистана находится 3,2 миллиона гектаров, остальные около 2,8 миллиона гектаров — на территории Казахстана.

С осушенной части бывшего моря в воздух поднимается более 150 миллионов тонн соли, пыли и песка. Существуют неоспоримые признаки изменения климатических условий, особенно бури и ветры с увеличивающейся частотой и силой. Соли и пыль, которые разносятся ветром, наносят ощутимый вред окружающей среде. На космических снимках видно, что "грязевые" шлейфы, заполненные пылью и солью Арала, проникают на 800-1000 км вглубь густонаселенных оазисов.

Если учесть, что атмосферная пыль, наполненная мелкими солеными частицами, может осаждаться и накапливаться в основном на влажных участках, то здесь не исключаются также и горы, где берут начало реки региона, воду из которых мы пьем. Соль и пыль со дна некогда плескавшегося здесь моря, поднимаясь высоко в воздух, уносятся с облаками на большие расстояния и выпадают в виде соленых осадков, способствуя дополнительному засолению сельскохозяйственных земель и вызывая деградацию полей и пастбищ.

Всему живому в Приаралье наносится огромный ущерб, который через несколько лет может достичь катастрофических размеров. Происходит постепенное опустынивание региона и деградация земель на площади около двух миллионов гектаров. В мире же ежегодно деградация бывших сельхозугодий охватывает около 12 миллионов гектаров.

В первую очередь, увеличение площади осушенного дна отрицательно сказалось на урожайности сельскохозяйственных культур, экономике Узбекистана, здоровье местного населения и в целом генофонде местных жителей, а генофонд населения - это наше достояние, которое мы должны очень тщательно беречь.

В апреле 2010 года зону Приаралья посетил восьмой генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, в июне 2017 года — действующий ныне глава этой организации Антониу Гутерриш. После увиденного они оба отмечали, что трагедия Арала — это беда не только народа Узбекистана, а общепланетарная проблема. Поэтому всем народам мира надо подключиться к ее решению, пока она не приобрела еще более значительный масштаб.

Ярким примером негативного влияния осушенного дна на прилегающие территории может служить песчано-солевая буря, которая произошла 27 мая 2018 года, когда города Узбекистана и соседних стран были покрыты соленой пылью, а часть растений на сельскохозяйственных полях погибла. Такие бури случаются ежегодно, нанося непоправимый ущерб природе и населению Приаралья.

Опустынивание обычно предстает как деградация земельных, водных, растительных и других природных ресурсов в условиях демографического и экологического стресса. В зоне Арала опустынивание выражается в изменении состава растительного покрова и видового состава животных, со снижением их биологической продуктивности, ухудшением водного режима, развитием разрушительных эрозионных и дефляционных (процесс выдувания и развеивания ветром частиц рыхлых горных пород, приводящий к возникновению пыльных бурь) процессов.

Здесь утрачено качество водных и земельных ресурсов, нарушены состав и устойчивость экосистем и снижена экологическая ценность окружающей среды, ее продукционные свойства и возможности самовоспроизводства. Резко возросла токсичность среды, в связи с чем утрачена медико-гигиеническая стабильность условий для обитания людей.

Успехи Узбекистана в посадке леса на осушенном дне Арала

Проблема Арала существует уже около 50 лет, и ее решение многие годы продвигалось очень медленно. Безусловно, в прежнем проводились разные научные исследования, совещания, конференции, прорабатывались локальные проекты. Все это, конечно, было важно и необходимо, но, к сожалению, каких-либо работ, которые смогли бы коренным образом изменить экологическую ситуацию в регионе, на должном уровне не проводилось. Исключение составляет только проект Германского общества по техническому сотрудничеству, в рамках которого на осушенном дне Арала были созданы лесные насаждения на площади 27 тысяч гектаров.

Эффективность лесных насаждений очевидна. Президент Шавкат Мир­зиёев, выступая 20 января 2017 года на расширенном заседании актива Каракалпакстана, поставил задачу расширить работы по созданию лесных насаждений на осушенном дне бывшего моря.

24 августа 2018 года в городе Туркменбаши соседнего Туркменистана состоялось заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, где с докладом выступил наш Президент Шавкат Мирзиёев. Он отметил, что вопросы закрепления подвижных песков и уменьшения выноса ядовитых аэрозолей с высохшего дна Арала должны оставаться в центре внимания. В этих целях было предложено создать Региональный центр по выращиванию саженцев пустынных и кормовых растений, который может стать уникальной научно-образовательной базой по подготовке востребованных специалистов лесного хозяйства (ими лесхозы страны укомплектованы лишь на 50 процентов).

Мой научный стаж по исследованию зоны Аральского моря составляет 40 лет. О технологиях, используемых при создании лесных насаждений и возможностях лесомелиоративного освоения осушенного дна Арала с применением инновационных технологий, я имел возможность рассказать Президенту нашей страны. Тогда было принято решение разработать Государственную программу по коренному преобразованию Приаралья посредством проведения широкомасштабных лесомелиоративных работ на осушенном дне.

Следует отметить, что в тот момент люди, далекие от реалий, вместо лесопосадок на осушенном дне начали предлагать идею о подаче воды в этот регион в таком количестве, чтобы море восстановилось в прежних берегах. Однако для выполнения этого условия следовало бы тогда отказаться от орошаемого земледелия, что практически невозможно сделать. На вопрос, где взять воду, возникала давно забытая идея о переброске части стока сибирских рек.

Я придерживался другой точки зрения, считая, что для обуздания сложившейся экологической ситуации необходимо было переориентировать проведение лесомелиоративных работ на осушенном дне Аральского моря, положив в их основу научно-обоснованный подход, плановость, очередность, открытость и технологический расчет на проведение всех видов работ применительно к разным типам донных отложений.

Необходимо было срочно применить весь комплекс мероприятий, направленных на снижение экологической напряженности. В итоге государственная программа была разработана, принята, и ее реализация началась 16 декабря 2018 года. При этом в ее основу были положены научные выводы по результатам многолетних исследований.

Между тем, некоторые скептики высказывались о том, что провести работы в таком большом объеме невозможно. Но люди, вдохновляемые данной идеей и поддержкой со стороны Президента, руководствуясь научными разработками Научно-исследовательского института лесного хозяйства при Государственном комитете Республики Узбекистан по лесному хозяйству, были уверены в правильности принятого решения. Основными исполнителями программы начиная с 2018 года стали Министерство по чрезвычайным ситуациям нашей страны и Государственный комитет по лесному хозяйству, усилиями которых за три года было создано более 1,5 миллиона гектаров лесных насаждений.

Лесомелиоративные работы, проведенные в 2018 – 2021 годах силами МЧС и Госкомлеса на осушенном дне Аральского моря в рамках государственной программы (тыс. га)

2018−2019 2019−2020 2020−2021 Создано лесных насаждений, тыс. га 461 706 354 — посевом семян, в том числе: 400 663 341 — аэросев семян 300 497 300 — механизированный посев семян 100 166 41 Посадка сеянцев 61 40 13 Создание пастбищ посевом семян не проводилось 3 3 Нарезка песконакопительных борозд 1250 130 - Заготовлено семян, тыс. тонн 1,5 2,8 1,5 Дополнительно (посев семян + посадка сеянцев), тыс. га - - 104 Результат проведенных работ (мониторинг 20 февраля и 21 июня 2020 года) Песконакопительные борозды



Приживаемость саксаула, %



60−70



20−60 Приживаемость сеянцев соляноколосника и тамарикса, % 30−65 20−55 Механический посев



Количество всходов саксаула, шт./га



400−1500



500−2600 Аэросев Количество всходов саксаула на слабо- и среднезасоленных землях, шт./га Количество всходов соляноколосника на засоленных землях, шт./га 1270−1650 22000−26000 1700−2000 55000−70000 Пастбища



Количество всходов кормовых растений, млн шт./га



-



0,25−0,5

Примечание: работы по созданию лесных насаждений на осушенном дне будут продолжены и в последующие годы.

Пора объединить усилия Узбекистана и Казахстана по озеленению осушенного дна Арала!

Документом, который бы отражал реальную картину, складывающуюся на осушенном дне с учетом временного периода, могла бы стать единая система лесомелиоративного освоения осушенного дна Аральского моря, включая Узбекистан и Казахстан. Ни одно из государств самостоятельно не сможет в полной мере решить экологическую проблему Аральского моря. Осушенное дно так расположено, что к нам постоянно дуют северные ветры с территории Казахстана. Поэтому на протяжении более 30 лет я призываю казахстанских лесоводов и ученых вместе взяться за решение Аральской проблемы. Но решение этой насущной задачи идет довольно медленными темпами.

В единой системе, касающейся Узбекистана и Казахстана, должны быть отражены такие важные показатели, как засоленность почвогрунта в корнеобитаемом слое, его подверженность дефляционным процессам, тип донных отложений, уровень залегания грунтовых вод и степень их минерализации, степень проективного покрытия травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.

Указанные критерии позволили бы установить очередность проведения лесомелиоративных работ на осушенном дне, подобрать необходимую технологию и ассортимент пустынных растений, кроме того, составить расчеты необходимых затрат в денежном выражении по специальным расчетно-технологическим картам. Эта система должна выражаться в виде многих карт и одной обобщающей, с очень подробным описанием применительно к условиям месторасположения и возможного местопроизрастания древесной растительности на территории двух государств.

Было бы правильным, если бы эту работу проводили ученые Узбекистана и Казахстана одновременно с двух сторон осушенного дна, то есть на территории нашей страны и соседней. Эта работа под силу только в рамках регионального международного проекта с единой общей методикой проведения работ.

В разработке данной системы должны быть задействованы институты разного профиля, что позволит получить достоверный материал, который каждые пять лет нужно будет сравнивать в динамике развития процессов. В зависимости от лесорастительных условий важным является проектирование создания лесных насаждений применительно к их целевому назначению.

В государственной программе нами пересмотрены методы создания лесных насаждений, которые использовались только по массивному принципу. Кроме того, раньше неполностью учитывались почвенные условия, а в настоящее время мы базируемся на новых прогрессивных методах, разработанных учеными. В частности, это принципы локального, очагового, пастбищезащитного, мелиоративно-кормового лесоразведения. Используются также разные приемы закрепления подвижных песков. Как показала практика, это намного дешевле и результативнее.

Предлагаемая нашим казахстанским коллегам единая система создания лесных насаждений позволит установить первоочередность проведения лесомелиоративных работ по годам и их стоимость в зависимости от подверженности дефляционным процессам тех или иных типов донных отложений.

Настало время дать четкие ответы на вопросы: сколько необходимо времени, чтобы облесить наиболее дефляционно-уязвимые площади всего осушенного дна и свести к минимуму кризисную ситуацию в наших странах, и какие при этом нужны материальные затраты по годам выполнения работ. Полагаю, что ответы на эти вопросы будут даны в разработанной единой системе лесомелиоративного освоения осушенного дна отдельно по Узбекистану и Казахстану.

Зная сумму необходимых затрат, можно будет смело привлекать инвесторов на долговременной основе для проработки региональных проектов. В июне прошлого года для ознакомления с работами, проведенными на осушенном дне Аральского моря, приезжала представительная казахстанская делегация из Туркестанской области, в марте нынешнего года — работники центрального телевизионного канала Казахстана. Интерес к этой работе есть, и его нужно развивать.

Вторым важным документом для решения Аральской проблемы могла бы стать Межнациональная программа борьбы с экологическими кризисными ситуациями. При ее разработке в основу решения кризисных ситуаций будут положены основные аспекты лесомелиоративной науки. Только общими усилиями мы смогли бы обуздать экологическую трагедию, обрушившуюся на наши народы. Данная программа стала бы обязательным документом к исполнению правительствами центральноазиатских государств.

Кроме распространенных методов создания лесных насаждений, таких как посев семян и посадка сеянцев, нами широко используется метод ускоренного заращивания осушенного дна путем содействия естественному семенному возобновлению.

В тех местах, где раньше "гуляли" ветры, а в летние месяцы невозможно было открыть глаза из-за песчано-солевой пыли, сейчас появляются облагороженные земли со своим биоценозом. В межполосных пространствах появилась травянистая растительность.

С плато Устюрт в эти насаждения спускаются сайгаки, которые здесь находят корм. Из живности появились зайцы, большое количество фазанов, лисицы, корсаки, а в тех местах, где поблизости имеются глубинные колодцы, обитают дикие кабаны. Появилось много птиц, и рано утром можно любоваться их разноголосым пением. Естественно, при такой живности промышляют здесь и волки.

Когда в места произрастания новых лесных насаждений приезжают люди, которые помнят эти места, когда здесь еще было море, они не могут поверить своим глазам, что это дело рук человеческих и, в первую очередь, наших лесоводов. Основываясь на научных разработках НИИЛХ, они создали здесь огромное зеленое пространство. На территориях этих насаждений полностью прекратились дефляционные процессы.

Я считаю, что настало время двум государствам — Узбекистану и Казахс­тану — совместно взяться за решение Аральской проблемы. В Узбекистане научными работами на осушенном дне занимается НИИЛХ, а в Казахстане — Научно-исследовательский институт лесного хозяйства и лесомелиорации. Это две родственные научные организации, которые прорабатывают научные проекты и издают рекомендации для своих производственных организаций. Эти работы проводятся уже более 35 лет. Было бы целесообразно объединить усилия ученых этих научных подразделений и разработать единые комплексные научные рекомендации, которыми могли бы пользоваться лесхозы двух государств.

Леса Приаралья противодействуют климатическим изменениям

Леса противостоят парниковому эффекту. В этом плане лесные насаждения, созданные на осушенном дне Аральского моря, бесценны. Они являются биологическим фактором, способным возвратить население Приаралья к здоровой жизни, решить проблему обеспечения животных кормами, а также свести к минимуму возникновение дефляционных процессов, что положительно сказывается на чистоте воздуха, уменьшении углекислого газа и увеличении кислорода.

Наши исследования показали, что 1 гектар саксаула и 1 гектар черкеза в возрасте четырех лет поглощают в год соответственно 1158,2 кг и 1547,8 кг углекислого газа и при этом выделяют 835,4 кг и 1116,4 кг кислорода. Широкомасштабные облесительные работы, проводимые в рамках государственной программы под руководством МЧС и Госкомлеса Узбекистана, позволят приблизиться к снижению остроты проблемы глобального потепления. Это, в свою очередь, внесет существенный вклад нашей страны в решение задач и выполнение обязательств, изложенных в Парижском соглашении по климату.

Всем нам необходимо помнить, что в проведении лесомелиоративной дея­тельности на осушенном дне Аральского моря и на деградированных почвах не может быть равнодушных, так как нашему народу предстоит вечно жить на этой земле.

Это наша земля, наша Родина, и мы в ответе перед будущими поколениями за ее экологическую судьбу. Смягчить последствия высыхания Аральского моря можно лишь благодаря активной консолидации международных усилий.

Зиновий Новицкий,

доктор сельскохозяйственных наук, академик, руководитель проекта

Научно-исследовательского института Государственного комитета

Республики Узбекистан по лесному хозяйству.

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