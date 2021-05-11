ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ ВЫСОХШЕГО ДНА АРАЛА
Среди разраставшихся соленых песков Арала выросло зеленое "море".
Сегодня посадки саксаула, черкеза и других солеустойчивых растений создали новые лесные экосистемы, где появились зайцы, лисицы, фазаны. Чем больше будет леса, тем легче будет дышать жителям Приаралья.
Лесомелиорация на высохшем дне Аральского моря входит в комплекс мер, направленных на оздоровление экологической обстановки в данном регионе. Аральское море начало высыхать во второй половине 60-х годов прошлого столетия, и сейчас площадь осушенного дна составляет около 6 миллионов гектаров. Из них на территории Узбекистана находится 3,2 миллиона гектаров, остальные около 2,8 миллиона гектаров — на территории Казахстана.
С осушенной части бывшего моря в воздух поднимается более 150 миллионов тонн соли, пыли и песка. Существуют неоспоримые признаки изменения климатических условий, особенно бури и ветры с увеличивающейся частотой и силой. Соли и пыль, которые разносятся ветром, наносят ощутимый вред окружающей среде. На космических снимках видно, что "грязевые" шлейфы, заполненные пылью и солью Арала, проникают на 800-1000 км вглубь густонаселенных оазисов.
Если учесть, что атмосферная пыль, наполненная мелкими солеными частицами, может осаждаться и накапливаться в основном на влажных участках, то здесь не исключаются также и горы, где берут начало реки региона, воду из которых мы пьем. Соль и пыль со дна некогда плескавшегося здесь моря, поднимаясь высоко в воздух, уносятся с облаками на большие расстояния и выпадают в виде соленых осадков, способствуя дополнительному засолению сельскохозяйственных земель и вызывая деградацию полей и пастбищ.
Всему живому в Приаралье наносится огромный ущерб, который через несколько лет может достичь катастрофических размеров. Происходит постепенное опустынивание региона и деградация земель на площади около двух миллионов гектаров. В мире же ежегодно деградация бывших сельхозугодий охватывает около 12 миллионов гектаров.
В первую очередь, увеличение площади осушенного дна отрицательно сказалось на урожайности сельскохозяйственных культур, экономике Узбекистана, здоровье местного населения и в целом генофонде местных жителей, а генофонд населения - это наше достояние, которое мы должны очень тщательно беречь.
В апреле 2010 года зону Приаралья посетил восьмой генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, в июне 2017 года — действующий ныне глава этой организации Антониу Гутерриш. После увиденного они оба отмечали, что трагедия Арала — это беда не только народа Узбекистана, а общепланетарная проблема. Поэтому всем народам мира надо подключиться к ее решению, пока она не приобрела еще более значительный масштаб.
Ярким примером негативного влияния осушенного дна на прилегающие территории может служить песчано-солевая буря, которая произошла 27 мая 2018 года, когда города Узбекистана и соседних стран были покрыты соленой пылью, а часть растений на сельскохозяйственных полях погибла. Такие бури случаются ежегодно, нанося непоправимый ущерб природе и населению Приаралья.
Опустынивание обычно предстает как деградация земельных, водных, растительных и других природных ресурсов в условиях демографического и экологического стресса. В зоне Арала опустынивание выражается в изменении состава растительного покрова и видового состава животных, со снижением их биологической продуктивности, ухудшением водного режима, развитием разрушительных эрозионных и дефляционных (процесс выдувания и развеивания ветром частиц рыхлых горных пород, приводящий к возникновению пыльных бурь) процессов.
Здесь утрачено качество водных и земельных ресурсов, нарушены состав и устойчивость экосистем и снижена экологическая ценность окружающей среды, ее продукционные свойства и возможности самовоспроизводства. Резко возросла токсичность среды, в связи с чем утрачена медико-гигиеническая стабильность условий для обитания людей.
Успехи Узбекистана в посадке леса на осушенном дне Арала
Проблема Арала существует уже около 50 лет, и ее решение многие годы продвигалось очень медленно. Безусловно, в прежнем проводились разные научные исследования, совещания, конференции, прорабатывались локальные проекты. Все это, конечно, было важно и необходимо, но, к сожалению, каких-либо работ, которые смогли бы коренным образом изменить экологическую ситуацию в регионе, на должном уровне не проводилось. Исключение составляет только проект Германского общества по техническому сотрудничеству, в рамках которого на осушенном дне Арала были созданы лесные насаждения на площади 27 тысяч гектаров.
Эффективность лесных насаждений очевидна. Президент Шавкат Мирзиёев, выступая 20 января 2017 года на расширенном заседании актива Каракалпакстана, поставил задачу расширить работы по созданию лесных насаждений на осушенном дне бывшего моря.
24 августа 2018 года в городе Туркменбаши соседнего Туркменистана состоялось заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, где с докладом выступил наш Президент Шавкат Мирзиёев. Он отметил, что вопросы закрепления подвижных песков и уменьшения выноса ядовитых аэрозолей с высохшего дна Арала должны оставаться в центре внимания. В этих целях было предложено создать Региональный центр по выращиванию саженцев пустынных и кормовых растений, который может стать уникальной научно-образовательной базой по подготовке востребованных специалистов лесного хозяйства (ими лесхозы страны укомплектованы лишь на 50 процентов).
Мой научный стаж по исследованию зоны Аральского моря составляет 40 лет. О технологиях, используемых при создании лесных насаждений и возможностях лесомелиоративного освоения осушенного дна Арала с применением инновационных технологий, я имел возможность рассказать Президенту нашей страны. Тогда было принято решение разработать Государственную программу по коренному преобразованию Приаралья посредством проведения широкомасштабных лесомелиоративных работ на осушенном дне.
Следует отметить, что в тот момент люди, далекие от реалий, вместо лесопосадок на осушенном дне начали предлагать идею о подаче воды в этот регион в таком количестве, чтобы море восстановилось в прежних берегах. Однако для выполнения этого условия следовало бы тогда отказаться от орошаемого земледелия, что практически невозможно сделать. На вопрос, где взять воду, возникала давно забытая идея о переброске части стока сибирских рек.
Я придерживался другой точки зрения, считая, что для обуздания сложившейся экологической ситуации необходимо было переориентировать проведение лесомелиоративных работ на осушенном дне Аральского моря, положив в их основу научно-обоснованный подход, плановость, очередность, открытость и технологический расчет на проведение всех видов работ применительно к разным типам донных отложений.
Необходимо было срочно применить весь комплекс мероприятий, направленных на снижение экологической напряженности. В итоге государственная программа была разработана, принята, и ее реализация началась 16 декабря 2018 года. При этом в ее основу были положены научные выводы по результатам многолетних исследований.
Между тем, некоторые скептики высказывались о том, что провести работы в таком большом объеме невозможно. Но люди, вдохновляемые данной идеей и поддержкой со стороны Президента, руководствуясь научными разработками Научно-исследовательского института лесного хозяйства при Государственном комитете Республики Узбекистан по лесному хозяйству, были уверены в правильности принятого решения. Основными исполнителями программы начиная с 2018 года стали Министерство по чрезвычайным ситуациям нашей страны и Государственный комитет по лесному хозяйству, усилиями которых за три года было создано более 1,5 миллиона гектаров лесных насаждений.
Лесомелиоративные работы, проведенные в 2018 – 2021 годах силами МЧС и Госкомлеса на осушенном дне Аральского моря в рамках государственной программы (тыс. га)
|
|
2018−2019
|
2019−2020
|
2020−2021
|
Создано лесных насаждений, тыс. га
|
461
|
706
|
354
|
— посевом семян, в том числе:
|
400
|
663
|
341
|
— аэросев семян
|
300
|
497
|
300
|
— механизированный посев семян
|
100
|
166
|
41
|
Посадка сеянцев
|
61
|
40
|
13
|
Создание пастбищ посевом семян
|
не проводилось
|
3
|
3
|
Нарезка песконакопительных борозд
|
1250
|
130
|
-
|
Заготовлено семян, тыс. тонн
|
1,5
|
2,8
|
1,5
|
Дополнительно (посев семян + посадка сеянцев), тыс. га
|
-
|
-
|
104
|
Результат проведенных работ (мониторинг 20 февраля и 21 июня 2020 года)
|
Песконакопительные борозды
|
|
|
|
Приживаемость сеянцев соляноколосника и тамарикса, %
|
30−65
|
20−55
|
|
Механический посев
|
|
|
|
Аэросев
Количество всходов саксаула на слабо- и среднезасоленных землях, шт./га
Количество всходов соляноколосника на засоленных землях, шт./га
|
1270−1650
22000−26000
|
1700−2000
55000−70000
|
|
Пастбища
|
|
|
Примечание: работы по созданию лесных насаждений на осушенном дне будут продолжены и в последующие годы.
Пора объединить усилия Узбекистана и Казахстана по озеленению осушенного дна Арала!
Документом, который бы отражал реальную картину, складывающуюся на осушенном дне с учетом временного периода, могла бы стать единая система лесомелиоративного освоения осушенного дна Аральского моря, включая Узбекистан и Казахстан. Ни одно из государств самостоятельно не сможет в полной мере решить экологическую проблему Аральского моря. Осушенное дно так расположено, что к нам постоянно дуют северные ветры с территории Казахстана. Поэтому на протяжении более 30 лет я призываю казахстанских лесоводов и ученых вместе взяться за решение Аральской проблемы. Но решение этой насущной задачи идет довольно медленными темпами.
В единой системе, касающейся Узбекистана и Казахстана, должны быть отражены такие важные показатели, как засоленность почвогрунта в корнеобитаемом слое, его подверженность дефляционным процессам, тип донных отложений, уровень залегания грунтовых вод и степень их минерализации, степень проективного покрытия травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.
Указанные критерии позволили бы установить очередность проведения лесомелиоративных работ на осушенном дне, подобрать необходимую технологию и ассортимент пустынных растений, кроме того, составить расчеты необходимых затрат в денежном выражении по специальным расчетно-технологическим картам. Эта система должна выражаться в виде многих карт и одной обобщающей, с очень подробным описанием применительно к условиям месторасположения и возможного местопроизрастания древесной растительности на территории двух государств.
Было бы правильным, если бы эту работу проводили ученые Узбекистана и Казахстана одновременно с двух сторон осушенного дна, то есть на территории нашей страны и соседней. Эта работа под силу только в рамках регионального международного проекта с единой общей методикой проведения работ.
В разработке данной системы должны быть задействованы институты разного профиля, что позволит получить достоверный материал, который каждые пять лет нужно будет сравнивать в динамике развития процессов. В зависимости от лесорастительных условий важным является проектирование создания лесных насаждений применительно к их целевому назначению.
В государственной программе нами пересмотрены методы создания лесных насаждений, которые использовались только по массивному принципу. Кроме того, раньше неполностью учитывались почвенные условия, а в настоящее время мы базируемся на новых прогрессивных методах, разработанных учеными. В частности, это принципы локального, очагового, пастбищезащитного, мелиоративно-кормового лесоразведения. Используются также разные приемы закрепления подвижных песков. Как показала практика, это намного дешевле и результативнее.
Предлагаемая нашим казахстанским коллегам единая система создания лесных насаждений позволит установить первоочередность проведения лесомелиоративных работ по годам и их стоимость в зависимости от подверженности дефляционным процессам тех или иных типов донных отложений.
Настало время дать четкие ответы на вопросы: сколько необходимо времени, чтобы облесить наиболее дефляционно-уязвимые площади всего осушенного дна и свести к минимуму кризисную ситуацию в наших странах, и какие при этом нужны материальные затраты по годам выполнения работ. Полагаю, что ответы на эти вопросы будут даны в разработанной единой системе лесомелиоративного освоения осушенного дна отдельно по Узбекистану и Казахстану.
Зная сумму необходимых затрат, можно будет смело привлекать инвесторов на долговременной основе для проработки региональных проектов. В июне прошлого года для ознакомления с работами, проведенными на осушенном дне Аральского моря, приезжала представительная казахстанская делегация из Туркестанской области, в марте нынешнего года — работники центрального телевизионного канала Казахстана. Интерес к этой работе есть, и его нужно развивать.
Вторым важным документом для решения Аральской проблемы могла бы стать Межнациональная программа борьбы с экологическими кризисными ситуациями. При ее разработке в основу решения кризисных ситуаций будут положены основные аспекты лесомелиоративной науки. Только общими усилиями мы смогли бы обуздать экологическую трагедию, обрушившуюся на наши народы. Данная программа стала бы обязательным документом к исполнению правительствами центральноазиатских государств.
Кроме распространенных методов создания лесных насаждений, таких как посев семян и посадка сеянцев, нами широко используется метод ускоренного заращивания осушенного дна путем содействия естественному семенному возобновлению.
В тех местах, где раньше "гуляли" ветры, а в летние месяцы невозможно было открыть глаза из-за песчано-солевой пыли, сейчас появляются облагороженные земли со своим биоценозом. В межполосных пространствах появилась травянистая растительность.
С плато Устюрт в эти насаждения спускаются сайгаки, которые здесь находят корм. Из живности появились зайцы, большое количество фазанов, лисицы, корсаки, а в тех местах, где поблизости имеются глубинные колодцы, обитают дикие кабаны. Появилось много птиц, и рано утром можно любоваться их разноголосым пением. Естественно, при такой живности промышляют здесь и волки.
Когда в места произрастания новых лесных насаждений приезжают люди, которые помнят эти места, когда здесь еще было море, они не могут поверить своим глазам, что это дело рук человеческих и, в первую очередь, наших лесоводов. Основываясь на научных разработках НИИЛХ, они создали здесь огромное зеленое пространство. На территориях этих насаждений полностью прекратились дефляционные процессы.
Я считаю, что настало время двум государствам — Узбекистану и Казахстану — совместно взяться за решение Аральской проблемы. В Узбекистане научными работами на осушенном дне занимается НИИЛХ, а в Казахстане — Научно-исследовательский институт лесного хозяйства и лесомелиорации. Это две родственные научные организации, которые прорабатывают научные проекты и издают рекомендации для своих производственных организаций. Эти работы проводятся уже более 35 лет. Было бы целесообразно объединить усилия ученых этих научных подразделений и разработать единые комплексные научные рекомендации, которыми могли бы пользоваться лесхозы двух государств.
Леса Приаралья противодействуют климатическим изменениям
Леса противостоят парниковому эффекту. В этом плане лесные насаждения, созданные на осушенном дне Аральского моря, бесценны. Они являются биологическим фактором, способным возвратить население Приаралья к здоровой жизни, решить проблему обеспечения животных кормами, а также свести к минимуму возникновение дефляционных процессов, что положительно сказывается на чистоте воздуха, уменьшении углекислого газа и увеличении кислорода.
Наши исследования показали, что 1 гектар саксаула и 1 гектар черкеза в возрасте четырех лет поглощают в год соответственно 1158,2 кг и 1547,8 кг углекислого газа и при этом выделяют 835,4 кг и 1116,4 кг кислорода. Широкомасштабные облесительные работы, проводимые в рамках государственной программы под руководством МЧС и Госкомлеса Узбекистана, позволят приблизиться к снижению остроты проблемы глобального потепления. Это, в свою очередь, внесет существенный вклад нашей страны в решение задач и выполнение обязательств, изложенных в Парижском соглашении по климату.
Всем нам необходимо помнить, что в проведении лесомелиоративной деятельности на осушенном дне Аральского моря и на деградированных почвах не может быть равнодушных, так как нашему народу предстоит вечно жить на этой земле.
Это наша земля, наша Родина, и мы в ответе перед будущими поколениями за ее экологическую судьбу. Смягчить последствия высыхания Аральского моря можно лишь благодаря активной консолидации международных усилий.
Зиновий Новицкий,
доктор сельскохозяйственных наук, академик, руководитель проекта
Научно-исследовательского института Государственного комитета
Республики Узбекистан по лесному хозяйству.
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