"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Выставки

«ПИСЬМО СОЛДАТА»

Письма с фронта было самой главной весточкой для матерей, жен и дочерей, оставшихся дожидаться своих мужчин в разных уголках нашей страны.

Сражаться за правое дело из Каракалпакстана отправились свыше 66 тысяч человек, многим из них не суждено было вернуться домой, обнять близких людей, жить под мирным небом, работать на родной земле.

Их потомкам дорога память о них, она не только в их сердцах и душах, но и пожелтевших от времени фотографиях, выцветших "треугольниках", строчках с полей сражений.

"Письмо солдата" — так называется выставка, открывшаяся в Музее истории и культуры Республики Каракалпакстан, приуроченная к Дню памяти и почестей. Она посвящена каждому, кого опалила война, солдатам и офицерам, их родным, всем, кто в те непростые годы ждал, надеялся и верил.

— Символом Родины можно назвать скульптуру "Ана", созданную Зинаидой Клабуковой в 1944 году. Пожилая женщина, прижимающая к груди письмо сына — это своеобразный памятник всем матерям, чьи дети не вернулись с войны, мамам, дождавшимся своих сыновей, — говорит начальник отдела рекламы, туризма и духовного просвещения музея Гульжанай Пулатова. — В экспозиции собраны личные вещи солдат, военные билеты Героев Советского Союза Николая Сараева, Инаята Наурызбаева. Плиса Нурпеисова и других, различные атрибуты военных лет. Экспонаты выставки бесценны, они словно свидетели тех страшных событий, ведут безмолвный разговор с новым поколением. Это, пожалуй, один из немногих залов музея, где невозможно сдержать слез, где проникаешься особой гордостью за своих земляков, где понимаешь, какой ценой достался мир на этой земле.

В архивах музея хранятся сотни реликвий, рассказывающих о подвигах воинов-каракалпакстанцев, тех, кто приближали как могли светлый день, оставаясь у станков, растил пшеницу и рис, фрукты и овощи, ловил рыбу, чтобы отправить продовольствие защитникам Отечества. Подвиг каждого из них — бессмертен, как и память, живущая в сердцах людей.

А.Аминова