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ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ И КРАСОТЫ

В Нукусе прошел Второй фестиваль корейского языка и культуры, участниками которого стали школьники, студенты и преподаватели вузов республики.

Им предстояло побороться за право быть лучшими в таких номинациях, как художественное чтение, каллиграфия, сольное и хоровое пение, сценки, корейские народные танцы. Местом проведения праздника был не случайно выбран Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза — корейский язык здесь изучается практически на всех курсах, он введен в обязательный учебный план наряду с английским языком.

В общеобразовательной школе № 38 города Нукуса корейский язык также включен в учебный план, здесь его преподают уже пять лет. Учителю этой школы Салтанат Сапарбаевой, как и другим членам жюри, было не просто назвать победителей.

— Все участники были великолепны, каждый основательно подготовился к фестивалю. Для них корейский язык давно стал вторым родным языком, на котором они свободно общаются друг с другом, — говорит Бахытжан Айтымбетов. — Фестиваль стал праздником дружбы и красоты, ярким свидетельством того, что у нашей молодежи есть право выбора, возможность развивать свои знания.

Б.Айтымбетов несколько лет преподавал корейский язык для иностранцев в одном из языковых центров Республики Корея, сейчас он обучает языку всех желающих в Ассоциации корейцев Каракалпакстана, которая вместе с НГПИ имени Ажинияза выступила организатором фестиваля.

Сразу две ученицы Нукусской общеобразовательной школы №37 Мадина Сапармухамедова и Гульдана Маденбаева стали победительницами в номинации "художественное чтение", а студентку вуза, где проходил фестиваль, Балаим Сарсенбаеву признали лучшей за исполнение корейского танца с веерами. Свою порцию высоких баллов получили и участники, ставшие победителями в других номинациях.

Ректор института Б.Утемуратов отметил, что проведение таких мероприятий направлено на поддержку талантливых молодых людей, укрепление среди них чувства толерантности, развитие межкультурных связей.

А.Аминова