"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Экология

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАРАКАЛПАКСТАНА — В ОБЪЕКТИВЕ

На днях в Нукусе состоялся тренинг по теме "Экологическая журналистика Узбекистана: как создавать контент с помощью мультимедийных инструментов", организованный Цент­ром современной журналистики Узбекистана, IDEM Institute (ФРГ) и Германским сотрудничеством (Deutsche Zusammenarbeit) для журналистов и блогеров из разных регионов страны. В рамках семинара был также проведен медиа-тур на Аральское море, археологические памятники и экологические объекты.

Неделю журналисты и блогеры знакомились с самым северным регионом Узбекистана, мало знакомым большинству жителей страны и привлекательным своими многочисленными уникальными ландшафтами, девственной природой и самобытной культурой. На тренинге вместе с национальными тренерами, представителями Центра развития современной журналистики С.Сулаймановой, Д.Османовой и международными тренерами из ФРГ У.Бутмалу, Маркус-Андреасом Мором обсуждались вопросы подачи информации в интернет-СМИ, используя различные мультимедийные инструменты, тем самым обогащая информативно и эмоционально текст.

Столь насыщенная программа поездками на объекты, в числе которых природоохранные территории (Нижнеамударьинский биосферный резерват, Орнитологический заказник "Судочье"), уникальные природные ландшафты (пустынь Аралкум и Кызылкум, плато Устюрт, пойменного тугайного леса, водно-болотного ветланда, Амударьи) выбрана не случайно, именно они являлись частью темы для обсуждения экологических проблем и создания журналистами ряда материалов о Каракалпакстане как территории, богатой на уникальные разнохарактерные природные объекты.

Можно долго рассказывать об увиденном и впечатлениях, но хочется остановиться на отдельных моментах. Скажу, что само Аральское море, которое из года в год все дальше уходит от прежних берегов, не могло не оставить сильного и, в то же время, грустного впечатления. Упоминание моря у всех должны вызывать позитивные ассоциации. Так и наша команда, которая в первый раз ехала на Аральское море, была в предвкушении настоящего моря, у некоторых было желание искупаться в нем. Первое впечатление от увиденного притормозило всех. А именно, серое море, сливающееся в тон с небом (мы попали в пасмурную погоду), к которому подступает солончак, даже не солончак, а кристаллы соли. Чем ближе подходишь к воде, тем явнее под ногами ощущаешь зыбучую основу. Здесь еще не так давно была вода, но уже суша. Уходящая вода и наступающий на нее солончак.

Берег не назовешь необитаемым, здесь стоит юрта, видны следы человеческой деятельности, точнее мусор, который после себя оставили сборщики цист артемии. Ветер разбросал по берегу пластиковые бутылки, пакеты. По предложению одного из организаторов медиа-тура А. Таубалдиевой проведена акция "Чистый берег". Собранный мусор был привезен в Нукус.

Еще одно сильное впечатление оставило озеро Судочье, оно получило статус Государственного орнитологического заказника еще в 1991 году для сохранения биологического комплекса водно-болотных угодий дельты Амударьи, в особенности гнездящихся перелетных птиц, мест их размножения и отдыха. Данный заказник отмечен проектом "Важнейшие орнитологические территории Узбе­кистана" как природоохранный объект международного значения. Огромный ветланд (водно-болотные угодья), расположенный у чинков юго-восточной части Устюрта общей площадью 50 тыс. га, отличается разнообразием пернатых, водно-болотных, а также степных птиц.

Как и у моря, его акватория сокращается. Ученые уже сегодня должны сказать свое слово, как это сказывается на популяции обитающих птиц, а также мигрирующих, но облюбовавших его не так давно для гнездования, к примеру, розовые фламинго. В сезон рыбной ловли здесь разрешена хозяйственная деятельность, ведется промысел рыбы, который также влияет на сохранение экосистем. В разгар дня, когда мы попали на озеро, мы слышали хлопки от выстрелов. Сцена, как будто подготовленная для группы журналистов и показывающая еще одну наболевшую проблему — браконьерство, которое пагубно влияет на экосистемы и ставит их существование под угрозу.

Лишь эти два впечатления от увиденных объектов ярко демонстрируют, как человек относится к природе, не задумываясь, к чему ведут его поступки. Поступки от производственной деятельности, от браконьерства и просто по причине черствости человеческой. Именно так когда-то на территории Каракалпакстана был убит последний туранский тигр, вырублены практически все тугайные леса и куда-то ушло море. Что дальше? Кто следующий в этом черном списке? Участники проведенного семинара увидели наглядные примеры, которые запомнятся им надолго и станут темами их статей.

И.ПЕТРУШИНА