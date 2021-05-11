"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Медиа-тур

В ОБЪЕКТИВЕ — КЕГЕЙЛИ

Реформы, происходящие в нашей стране, дают свои результаты. Обретают новый вид не только города, но и благоустраиваются отдаленные аулы и села, развивается инфраструктура, строительство, промышленность и другие сферы народного хозяйства.

Какие изменения произошли в жизни Кегейлийского района за последние месяцы? На этот и другие вопросы получили ответы журналисты и блогеры на недавно организованном медиа-туре в данный район. Тема медиа-тура "Результаты происходящих преобразований в Кегейлийском районе в текущем году".

У въезда в район гостей торжественно встретили хаким Кегейлийского района Даулетбай Утемуратов, заместители хакима и другие ответственные лица.

Нашим первым объектом посещения стало фермерское хозяйство "Пийшенбай шаруа", что в ССГ "Жузим баг", возглавляемое Рахатом Жиемуратовым, которое начало свою деятельность в 2017 году. В настоящее время в хозяйстве имеется 60 голов рогатого скота.

— Когда начали работу имели всего 27 голов крупного рогатого скота, — говорит Р.Жиемуратов. — В день получаем по 80 литров молока. Мясо и молоко поставляем на рынок города Нукуса. При хозяйстве имеются необходимые условия, летний и зимний коровники. 5 человек обеспечены постоянной работой. Скоро планирую расширить свое хозяйство, открыв птицеферму, для этого хочу получить кредит в размере 300 млн. сумов на разведение кур и индюков. Сейчас идут подготовительные работы. При фермерском хозяйстве разводим мелкий рогатый скот. У хозяйства есть16 гектаров посевных площадей и 25 гектаров пастбищ.

По словам хакима в этом году планируется открытие предприятия "Кегейли органика", для чего в рамках проекта ПРООН из Ташкента будет завезена необходимая техника для применения технологии гидропоники, в результате планируется получать в день по 100 кг кормов для 10 коров. При использовании такого метода коровы быстро набирают вес, кроме того, он позволяет животноводам отказаться от пастбищ, а земли будут применяться для посева сельхозкультур. И такое нововведение совсем скоро будет распространено и в других фермерских хозяйствах Кегейлийского района.

Следующим пунктом нашего тура стала теплица семьи Зинела Шарапова и Элеоноры Пиржановой, что в ССГ "Куяшлы" поселка Халкабад. В начале нынешнего года, получив льготный кредит в сумме 300 млн. сумов, они построили собственную теплицу. В марте посадили огурцы и помидоры на 3 сотках земли. Применяли капельное орошение. Урожай поставляется на базар. С одного куста получают по 7-8 кг, а за 2 дня этот показатель достигает 70 кг.

— Раньше у моего мужа и у меня не было постоянной работы, — говорит в беседе с нами Э.Пиржанова. — И, соответственно, не было семейного дохода. В результате поддержки руководителей района мы получили льготный кредит и начали свое дело. Мы рады, что у нас теперь есть свой семейный бизнес. Надеемся, что досрочно выплатим весь кредит.

Отрадно, что в местном ауле есть и другие семьи, которые построили свои теплицы и обеспечили себя и своих односельчан новыми рабочими местами.

Местное население ССГ "Жалпакжап", что в ауле "Куанышжарма", в основном занимается земледелием и животноводством. Численность населения — 5600 человек.

Производственный кооператив ООО "Кегейлижайлаулары" тоже расположен здесь. Недавно из Баварии (Германия) сюда доставили 31 голову крупного рогатого скота породы "Симментал". В настоящее время поголовье крупного рогатого скота насчитывает 62 головы. Деятельность кооператива направлена на производство молока и мяса, которые поставляются на рынки Кегейлийского района и города Нукуса.

— В день получаем по 300-350 литров молока, — говорит руководитель хозяйства Адил Мурназаров. — Работаем совместно с посольством Узбекистана в Германии. Именно они помогают нам при ввозе коров в нашу республику. До сентября планируем завезти еще 31 корову породы "Симментал". Имеем 30 га земли, которые используем и для посева сельхозкультур. 11 местных жителей обеспечены здесь работой.

В производственном кооперативе "Кегейлижайлаулары" созданы все необходимые условия, отвечающие нездешним породам скота. Сейчас идет адаптационный период. При кооперативе имеется и водоем, где разводится рыба. По словам руководителя А.Мурназарова, у них много планов для расширения своего кооператива.

В рамках медиа-тура журналисты и блогеры прибыли в известную историческую крепость — "Ишан кала", являющуюся туристическим брендом поселка Халкабад. Данное сооружение принадлежит к XVIII веку нашей эры.

Для реконструкции крепости в этом году государством выделен 1 млрд. сумов. Скоро "Ишан кала" войдет в золотое кольцо туристических мест Узбекистана наряду с историческими памятниками Самарканда, Бухары, Хорезма и других регионов.

Здесь мы встретили руководителя туристической фирмы "Айым-тур" Айымгуль Шамуратову. Фирма в ближайшем будущем планирует рядом с "Ишан кала" открыть этноаул "Каракалпак ауылы", который будет знакомить с традициями и обычаями нашего народа.

— Колорит древних каракалпаков — юрта, старые глиняные дома, где жили наши предки, супа и многое другое займут свое место в "Каракалпак ауылы", — говорит в беседе с нами А.Шамуратова. — Для этого нам местный хакимият выделил 1 гектар земли. На днях мы предоставим руководству района свой проект.

Во время пресс-тура мы посетили и другие объекты, которые вносят свой вклад в экономическое развитие района. А сколько здесь есть еще не вошедших в наш маршрут объектов! О них мы обязательно расскажем вам в следующих материалах о поездках в Кегейлийский район.

Х.Халилаева.

На снимках: во время медиа-тура.

Фото М.Хабибуллаева.