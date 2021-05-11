"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К Дню памяти и почестей

ОВЕЯНЫ СЛАВОЙ

Вторая мировая война явилась самой кровопролитной войной в истории человечества.

Когда немецко-фашистские полчища вероломно вторглись в пределы Родины, на ее защиту отправились и воины-каракалпакстанцы. По данным различных источников, в кровавых боях с жестоким врагом приняли участие от 63 до 78 тысяч наших земляков. Многие из них, проявив отвагу и мужество, были удостоены орденов и медалей.

А Урынбай Абдуллаев, Инаят Наурызбаев, Иван Махорин, Макаш Балмагамбетов и другие отважные сыны каракалпакской земли, всего семнадцать человек, стали Героями Советского Союза.

В честь всенародного праздника "9 мая — Дня памяти и почестей" наша газета публикует краткие рассказы об их подвигах на полях сражений Второй мировой войны.

Урынбай Абдуллаев

Родился 18 апреля 1912 года в ауле "Багяб" Турткульского района. До войны трудился в колхозе.

В январе 1943 года призван в армию, а в мае того же года отправился на фронт.

В кровопролитных сражениях с немецко-фашистскими захватчиками проявил незаурядные мужество и отвагу. Так, 18 июля 1944 года У.Абдуллаев в составе разведывательной группы в количестве 10 бойцов во главе со старшим сержантом Хакимзяном Ахметгалиным направился на передовую линию фронта. В окрестностях латвийского города Лудза они попадают в окружение. Несмотря на малочисленность они геройски удерживают стратегическую высоту 144 вблизи села Сунуплява перед превосходящими силами противника. Все солдаты группы считались павшими в бою на этой высоте.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и героизм У.Абдуллаеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Однако, наш земляк не погиб, а в состоянии сильнейшей контузии попал в плен и впоследствии оказался в концлагере около Магдебурга.

После войны некоторое время жил в Уфе и вернулся в родной край. Работал колхозником.

У.Абдуллаев умер 15 августа 1989 года в возрасте 77 лет.

Инаят Наурызбаев

И.Наурызбаев родился 18 сентября 1918 года в Турткульском районе. В 1941 году ушел на фронт защищать родную землю от немецко-фашистских захватчиков.

В качестве пулеметчика 933-го полка 254-й стрелковой дивизии 52-й армии Воронежского фронта он был примером отваги и воинской доблести среди однополчан.

2 октября 1943 года в составе пулеметного расчета одним из первых переправился через Днепр и прикрывал переправу других подразделений.

Он особо отличился 17 октября 1943 года в бою за деревню Крещатик, где вместе с расчетом ворвался в деревню и помог очистить важный укрепительный пункт врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за отвагу и героизм, проявленные при форсировании Днепра, И.Наурызбаев был удостоен звания Героя Советского Союза.

После окончания в 1945 году курсов усовершенствования офицерского состава младший лейтенант И.Наурызбаев возвратился на родину и жил в Элликкалин­ском районе.

Ушел из жизни 29 апреля 1999 года.

Джуман Каракулов

Родившийся 11 июня 1921 года в колхозе имени Ахунбабаева на территории нынешнего Караузякского района Дж.Каракулов после окончания начальной сельской школы работал в сфере хлопководства. Затем, завершив учительские курсы, занимался преподаванием в школе.

Призванный на фронт в феврале 1942 года он в составе 83-й горнострелковой Туркестанской дивизии принимал участие в боях на Северном Кавказе, Кубани и в Крыму.

Отличился 14 января 1944 года в боях за освобождение Керченского полуострова. Он первым ворвался в траншею противника и лично расстрелял 5 вражеских солдат. За этот подвиг был награжден орденом Славы III-й степени.

В октябре 1944 года Дж.Каракулов участвовал в Карпато-Дуклинской операции, в ходе которой преодолена крупная преграда — Карпатские горы.

Во время боя за укрепленную высоту 762 у словацкого населенного пункта Звала, он с бойцом Романов­ским, опередив свое подразделение, ворвались в траншею, в течение трех часов её удерживали, но затем вынуждены были вернуться. На следующий день, 2-й батальон полка и рота автоматчиков вновь пошла в атаку. Каракулов опять ворвался в траншею и удерживал ее в течение нескольких часов. Во время третьей атаки Каракулов, видя, что вновь заработал пулемет, подобрался к амбразуре, лёг на неё с гранатой в руках и подорвал огневую точку.

Был похоронен на северо-западной окраине Звалы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевого задания командования фронтом, проявленное при этом мужество и отвагу, нашему земляку посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Иван Федорович Махорин

Родился 9 марта 1916 года. До войны работал механиком рыболовецкого катера рыбзавода в поселке Учсай Муйнакского района.

Призван в армию в июле 1942 года. В составе соединений Центрального и 1-го Украинского фронтов доблестно воевал в боях за освобождение территорий Брянской, Орловской Курской, Сумской, Черниговской и Киевской областей.

22 сентября 1943 года гвардии сержант И.Махорин первым преодолел Днепр в районе города Чернобыль Киевской области и, закрепившись на берегу, огнем обеспечивал переправу всего подразделения.

За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года он был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

В январе 1944 года по ранению был демобилизован и вернулся в Муйнак. Позже он работал вплоть до 1980 года в городе Кзыл-Орда. В конце 1980-х переехал в Воронежскую область, с 1990 года жил в деревне Писаревка этой же области, где скончался в 1998 году.

Следует отметить, что И.Махорин также награждался медалью "За отвагу".

Уразбай Джуманиязов

У.Джуманиязов родился в 1924 году в ауле Саркоп нынешнего Берунийского района. Получив начальное образование, работал в колхозе. В июле 1942 года был призван в ряды Красной армии и направлен на фронт.

Воюя автоматчиком 985-го полка 226-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта он отличился во время битвы за Днепр.

В ночь с 25 на 26 сентября 1943 года У.Джуманиязов в составе группы саперов был направлен для разминирования моста через Днепр в районе села Толокунская Рудня Вышгородского района Киевской области и сходу вступает в бой. Отвлекая огонь на себя, он способствовал успешному разминированию. Поскольку Джуманиязов постоянно менял позицию, у противника создалось впечатление, что через реку переправился большой десант. Когда подошло подкрепление, стал преследовать отступающего врага, лично уничтожив взвод немецких солдат и офицеров.

За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на правом берегу, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года У.Джуманиязов был удостоен звания Героя Советского Союза.

Однако, к сожалению, получить орден Ленина и Золотую Звезду он не успел, так как в декабре 1943 года пропал без вести.

Николай Андреевич Сараев

Н.Сараев, который родился 10 марта 1914 года, окончил в Нукусе начальную школу и работал кузнецом на заводе.

В 1942 году призван в армию, воевал сапером 603-го отдельного саперного батальона 322-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта. Совершил ратный подвиг во время форсирования Сейма и Десны. В ходе форсирования Сейма успешно навел мост через реку, а во время форсирования Десны в районе деревни Надиновка сумел переправить при помощи парома большое количество бойцов и командиров. А когда трос парома был перебит, нырнул в воду и смог найти концы, после чего продолжилась успешная переправа.

Указом Президиума Верховного Совета от 16 октября 1943 года Н.Сараев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Кроме этого, за мужество и отвагу на полях сражений был награжден орденом Отечественной войны I-й и II-й степени, орденом Красной Звезды.

После войны сержант Н.Сараев жил и работал в Нукусе, где ушел из жизни в 1991 году. Одной из улиц столицы республики присвоено его имя.

Махаш Балмагамбетов

Родился в 1914 году в Караузякском районе в семье скотовода. Работал техником в колхозе.

Отделение гвардии сержанта М.Балмагамбетова в составе 2-й роты отдельного батальона 73-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й армии Степного фронта сражалось в Курской битве, принимало участие в освобождении Белгорода, Харькова, Кировограда, городов Молдавии, а также территорий Румынии, Чехословакии.

25 сентября 1943 года его отделение первым в батальоне форсировало реку Днепр у деревни Бородаевка Днепропетровской области и сразу же вступило в бой с группой гитлеровских автоматчиков. За день отделение, вверенное Балмагамбетову, отразило три вражеские атаки. Во время ночной атаки бойцы ворвались на окрестности деревни Бородаевка и удержали рубеж до подхода подкрепления.

В ночь на 28 сентября 1943 года гвардии сержант Балмагамбетов взорвал дом, в котором было несколько огневых точек неприятеля, что способствовало продвижению батальона и занятию села.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования М.Балмагамбетову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

После демобилизации жил и работал в г.Нукусе.

Ушел из жизни 29 сентября 1977 года.

Джумагали Калдыкараев

Дж. Калдыкараев родился 28 марта 1922 года в Ходжейлийском районе.

Воевал на фронте в качестве помощника наводчика противотанкового ружья 7-го гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона 7-го гвардейского кавалерийского корпуса Центрального фронта.

До войны жил и работал в колхозе имени Кирова Калининского района Ташаузской области. С началом войны в числе первых добровольцем отправился на фронт.

Показал образцы беспримерного мужества при освобождении Московской, Брянской, Орловской, Гомельской областей от врага.

27 сентября 1943 года Калдыкараев в составе трех расчетов ПТР одним из первых переправился на правый берег Днепра севернее села Комарин Гомельской области. Захватив участок вражеских траншей, бойцы удерживали его, обеспечив переправу всей роты.

За этот бой наш отважный земляк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза, однако получить награду не успел. 26 января того же года в бою в районе города Мозырь Гомельской области красноармеец Калдыкараев погиб. Похоронен в городе Мозырь.

Андриан Абрамович Пищулин

А.Пищулин родился 15 сентября 1903 года. До войны жил в Тахтакупырском районе, откуда в числе первых отправился защищать Родину.

Служил в армии с 1925-го по 1939 годы. Окончил Омскую пехотную школу.

В качестве командира мотострелково-пулеметного батальона 51-й гвардейской танковой бригады 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта показал образцы беспримерной воинской доблести. Так, 22 сентября 1943 года при форсировании Днепра у села Григоровка Черкасской области батальон под его командованием в течение трех дней удерживал захваченный плацдарм. Несмотря на полученное ранение, не оставил поле боя. В результате был обеспечен плацдарм для переправы всей бригады на правый берег. А.Пищулин скончался в госпитале от ран 24 сентября 1943 года.

За проявленный героизм в боях, 17 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР нашему земляку было присвоено звание Героя Советского Союза.

Дмитрий Васильевич Бернацкий

1912 года рождения Д.Бернацкий в довоенный период трудился бухгалтером в Турт­кульском районе.

В 1941 году призван в ряды Красной армии, после окончания Орловского военного пехотного училища направлен на фронт.

Гвардии капитан Д.Бернацкий был старшим адъютантом 3-го стрелкового батальона 38-го гвардейского полка 4-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. Отличился при освобождении Польши.

В ночь с 20-го на 21 января 1945 года Д.Бернацкий с группой бойцов одним из первых совершил переправу через реку Одер и захватил плацдарм. Он лично руководил отражением пяти контратак противника. В этом бою он получает тяжелое ранение, от которого погибает. Похоронен в городе Ключборк Опольского воеводства Польши.

27 июня 1945 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому "за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм", Д.Бернацкий удостоен звания Героя Советского Союза.

Был также награжден орденами Отечественной войны I-й и II-й степени, Красной Звезды. В его честь названа улица в городе Турткуле.

Михаил Алексеевич Булатов

М.Булатов родился 25 октября 1924 года. До войны работал телефонным мастером в Чимбайском районе.

В ноябре 1942 года был призван в армию и направлен в Орловское пехотное училище, находившемся в эвакуации в туркменском городе Чарджоу, где получил военную специальность сапера.

В марте 1943 года он прибыл на фронт в саперное подразделение 235-й стрелковой дивизии. Его подразделение дислоцировалось возле деревни Вяжи на реке Зуша и принимало участие в боях на Курской дуге. За участие в Курской битве М.Булатов был награжден орденом Красной Звезды.

За участие в Белорусской операции, в боях под Витебском, в июне 1944 года удостоен ордена Славы III-й степени, чуть позже получил орден Славы II-й степени.

В октябре 1944 года за форсирование реки Лиелупе в Латвии награжден вторым орденом Красной Звезды.

Исключительный героизм М.Булатов проявил при штурме Кёнигсберга, когда 235-я дивизия атаковала сильно фортифицированный город. Его отделение получило задачу произвести инженерную разведку шоссе "Кёнигсберг-Раушен", бывшего единственно пригодным для танков транспортным каналом. В ходе разведки группа из четырех человек была обнаружена и попала под обстрел. В результате один солдат был убит, двое тяжело ранены. Перевязав товарищей, М.Булатов пополз по придорожному кювету. В труднейшей обстановке сапер сумел обезвредить 24 авиабомбы. Общая масса выведенных из строя бомб составила 2,5 тонны.

За героизм в боях в Восточной Пруссии младшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль "Золотая Звезда" он получил из рук маршала А.М.Василевского.

М.Булатов после войны в 1948 году окончил Львовское военно-политическое училище, а в 1963-м — Военно-политическую академию имени В.И.Ленина. В 1973 году уволился из армии с должности заместителя командира мотострелкового полка по политической части в звании полковника.

С 1973 по 1996 годы работал старшим инспектором по кадрам Курской областной базы "Росгалантерея". С 1987 по 1992 годы возглавлял Курский городской совет ветеранов войны и труда, а с 2005 года — областной совет.

В честь нашего земляка в Калининграде установлен обелиск, в 2010 году там же его именем названа улица. Также имя М.Булатова было присвоено лицею №6 города Курска в 2014 году и школе №50 в Калининграде в 2012 году.

М.Булатов также удостоен множества государственных наград Российской Федерации.

Скончался 3 марта 2020 года в г.Курске.

Александр Михайлович Симанов

Родился 1 ноября 1921 года. В армию был призван Турткульским районным военкоматом в 1940 году. На фронте с июля 1941 года.

24 сентября 1943 года преодолел реку Днепр у деревни Нивки Гомельской области и завязал бой на правом берегу, обеспечив развертывание подразделений полка. 28 сентября была освобождена деревня Вялье и наши бойцы развивали наступление в сторону деревни Галки. Однако между этими деревнями гитлеровцами была укреплена высота, с которой они вели интенсивный огонь. Стало ясно, что не овладев высотой, наступать было невозможно, поэтому командиру 4-го эскадрона старшему лейтенанту П.Карцеву было приказано в короткие сроки овладеть высотой, но он вскоре погиб во время атаки. Командование эскадроном берет в свои руки А.Симанов, решивший обойти высоту ползком с пулеметами. Выбрав позиции, бойцы открыли огонь по противнику и захватили важную высоту. Таким образом, путь на деревню Галки для эскадрона был открыт.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года гвардии лейтенанту Александру Симанову было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны А.Симанов жил в г.Пензе и работал мастером на заводе. Умер 23 декабря 1977 года.

Его имя высечено золотыми буквами вместе с именами 72-х Героев Советского Союза 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, установленных в музее дивизии.

Плис Койгельдиевич Нурпеисов

П.Нурпеисов родился в 1919 году в Тахтакупырском районе. В 1933 году поступил в Чарджоуский техникум водного хозяйства и успешно окончил его.

Затем недолгое время работал помощником капитана судна "Альбатрос", курсирующего по Амударье. В 1935 году поступает на физико-математический факультет Каракалпакского государственного педагогического института. После завершения учебы преподавал в Турткульском медучилище.

Под впечатлением беспосадочного перелета Валерия Чкалова из Москвы в Ванкувер П.Нурпеисов поступил на учебу в Мелитопольское военное авиационное училище.

Он в числе первых отправился на фронт. На своем истребителе Пе-2 принимал участие в ожесточенных сражениях в районе Сталинграда. Однажды в небе над Сталинградом его самолет попал под шквальный огонь врага и, несмотря на повреждения самолета и собственное ранение, сумел прорваться к своим. После этого он в течение шести месяцев прошел курс лечения в Иркутском военном госпитале.

Вернувшись в отпуск домой, в Турткуль, П.Нурпеисов увиделся с матерью Алпеш, братьями Жусипбаем, Аметбаем, односельчанами. Рассказывал им о подвигах и героизме наших солдат на войне, вселив в них уверенность в конечной победе.

После отпуска он участвует в Москве в ночных учебно-тренировочных полетах новой авиационной техники, проводимом Героем Советского Союза, генерал-полковником Николаем Каманиным. Сдав экзамены на "отлично", Нурпеисов возвращается в родной гвардейский полк.

«С 10 марта 1944-го по 1 апреля 1945 года он в составе экипажа 4-й Воздушной армии 2-го Белорусского фронта, произвел 106 боевых вылетов на дальнюю разведку глубоких тылов противника, из них 100 боевых вылетов выполнил отлично, — говорится в его наградном листе. — Товарищ Нурпеисов из молодого летчика-наблюдателя вырос в отличного мастера воздушной разведки и считается одним из отважных, смелых, настойчивых и инициативных летчиков-наблюдателей полка».

В ходе боевых действий он произвел аэрофотосъемку 78 городов и портов, 3646 железнодорожных эшелонов, 31 тысячи 860 автомашин,1735 зенитных батарей, 925 кораблей и судов.

23 апреля 1945 года наш отважный земляк дважды подряд произвел разведку города Берлина, военных объектов, находящихся в районе Берлина. Однако, в третий раз он попал в плотный зенитный огонь, затем завязалась неравная схватка с вражескими "мессерами". С того боевого задания П.Нурпеисов не вернулся...

18 августа 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии старшему лейтенанту Плису Нурпеисову присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1944 году он дважды награждался орденом Красного Знамени, а также удостаивался ордена Отечественной войны I-й степени.

Его именем названы улицы в Калининграде (Россия) и Алматы и Кзыл-Орде (Казахстан).

Иван Сергеевич Банифатов

Родившийся 8 мая 1919 года И.Банифатов окончил среднюю школу в городе Нукусе.

Учился в Пермском военно-морском авиационно-техническом училище, затем переведен в Николаевское военно-морское авиационно-техническое училище имени С.А. Леваневского, которое закончил в 1943 году.

На фронтах войны с февраля 1943 года. Воевал командиром звена в составе 35-го штурмового авиаполка Балтийского флота, к декабрю 1944 года совершил 101 боевой вылет, потопил 9 десантных барж и сторожевой корабль противника.

После войны служил командиром эскадрильи 49-го минно-торпедного авиационного полка 3-й минно-торпедной дивизии Тихоокеанского флота. В 1959-1964 годах служил заместителем командира минно-торпедных полков Балтийского флота в городе Рига.

После ухода в запас в 1964 году И.Банифатов жил в Ленинграде и работал начальником отдела авиаперевозок аэропорта Пулково, далее трудился в качестве военрука 507-й школы Московского района г.Ленинграда.

Умер в мае 1996 года в Санкт-Петербурге.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года Ивану Банифатову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Он также был награжден четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I-й степени, двумя орденами Красной Звезды, а также медалями, среди которых "За отвагу".

Филип Федорович Чепурин

Ф.Чепурин, который родился 27 октября 1911 года, отправился на фронт из города Турткуля.

Он командовал батальоном 990-го стрелкового полка 9-й стрелковой дивизии 5-й армии 1-го Белорусского фронта. В ходе Берлинской операции, 24 апреля 1945 года батальон Ф.Чепурина переправился через Шпрее в районе Трептов-парка и, прорвав оборону врага, продвинулся в центр германской столицы.

За героизм, проявленный в этом бою, Ф.Чепурин Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

После окончания войны Чепурин продолжил военную службу. В 1956 году ушел в отставку.

Проживал в Крыму, г.Бахчисарае, где ушел из жизни 24 августа 1981 года.

Абдулхак Сагитович Умеркин

А.Умеркин родился 18 января 1918 года. Когда началась война, он преподавал в Чимбайском педагогическом училище.

На фронт борьбы с фашист­скими агрессорами отправился в 1941 году.

Командир батареи 134-го гаубичного артиллерийского полка 172-й стрелковой дивизии Приморской армии Северо-кавказского фронта младший лейтенант А.Умеркин особо отличился в боях за город воинской славы Севастополь в мае 1942 года. Так, батарея А.Умеркина, заняв огневую позицию у деревни Камышлы, отразила три атаки противника. Врагу удалось отрезать наблюдательный пункт от батареи и окружить её. Но артиллеристы пробились из окружения, уничтожив большое количество живой силы и техники немцев. А.Умеркин был ранен и попал в плен к гитлеровцам. Пережил ужасы вражеской неволи, однако остался верным Родине и присяге.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года Абдулхаку Умеркину присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны А.Умеркин жил в городе Казани, где в течение почти сорока лет преподавал в школе №116. Имел почетное звание "Заслуженный учитель Татарской АССР".

Он скончался в 1982 году.

Александр Данилович Трошков

А.Трошков родился в 1904 году на территории нынешнего Берунийского района. Работал в колхозе.

С октября 1943 года на фронтах борьбы с фашистской Германии.

К декабрю 1944 года А.Трошков был наводчиком пулемета пулеметной роты 1-го стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта. Он особо отличился при освобождении Венгрии. 5 декабря 1944 года Трошков одним из первых переправился через Дунай в районе деревни Мариахаза и лично подавил три вражеские огневые точки, несмотря на ранение, продолжал сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года отважный воин из Шаббаза А.Трошков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Скоропостижно скончался в 1946 году.

По материалам печати подготовил

А.Оразов, ККИА.